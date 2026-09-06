Mirzapur The Movie Box Office Collection: गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु स्टारर इस मूवी ने अपने ओपनिंग डे पर 25.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। वहीं, दूसरे दिन शनिवार को फिल्म ने 32 करोड़ रुपये का बिजनेस किया।

दूसरे दिन ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने 11,256 शो में 32 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। इससे भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 69.30 करोड़ रुपये और दो दिन में ही फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 57.75 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, विदेशों में फिल्म ने दूसरे दिन 6 करोड़ कमाए, जिससे कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 10.25 करोड़ रुपये हो गया। इससे दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 79.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

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हिंदी में हुई सबसे ज्यादा कमाई

शनिवार को थिएटर में दर्शकों की संख्या सुबह से रात के शो तक बढ़ती गई। कुल ऑक्यूपेंसी 55.88% रही, जिसमें सुबह के शो में 25.54%, दोपहर के शो में 55.38%, शाम के शो में 59.46% और रात के शो में 83.15% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। दिल्ली-NCR इलाके में 1233 शो में थिएटर ऑक्यूपेंसी 67.5% रही, जबकि मुंबई में 819 शो में यह 50.8% थी।

तेलुगु भाषा वाले वर्जन की कुल थिएटर ऑक्यूपेंसी 35.07% रही। बता दें कि ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने हिंदी में सबसे ज्यादा 31.75 करोड़ रुपये की कमाई की। वहीं, तेलुगु में फिल्म ने सिर्फ 25 लाख का बिजनेस किया।

‘मिर्जापुर द मूवी’ की कास्ट

पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु के अलावा ‘मिर्जापुर’ फिल्म में रवि किशन, जितेंद्र कुमार, रसिका दुगल, शीबा चड्ढा, अभिषेक बनर्जी, श्रिया पिलगांवकर, श्वेता त्रिपाठी, हर्षिता गौर, सोनल चौहान, राजेश तैलंग, सुशांत सिंह, मोहित मलिक और कुलभूषण खरबंदा भी नजर आए।

‘मिर्जापुर द मूवी’ को अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने पेश किया है और इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है।

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