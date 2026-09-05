प्राइम वीडियो की हिट सीरीज ‘मिर्जापुर’ पर बनी फिल्म ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने फैंस का दिल खुश कर दिया है। फिल्म ‘मिर्जापुर’ में एक बार फिर वर्चस्व का खेल और गद्दी की लड़ाई देखने को मिल रही है। दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए भारी मात्रा में सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं। पहले दिन 25 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट कलेक्शन करने के बाद ये फिल्म वीकेंड पर भी दम दिखाने को तैयार है।

‘मिर्जापुर द मूवी’ में कालीन भैया एक बार फिर नजर आए। पूरे पूर्वांचल पर राज करने वाले कालीन भैया एक बार फिर अपनी गद्दी को बचाने और अपने राज को बनाए रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनके साथ है उनका लड़का मुन्ना त्रिपाठी, जिसे वो अखंड बेवकूफ मानते हैं। कालीन भैया के राइट हैंड गुड्डू पंडित को देखकर साफ है कि उनका असली वारिस गुड्डू भैया को ही होना चाहिए थे। गुड्डू को बॉडी बनाने का शौक है और वो मिर्जापुर के गैंगस्टर बनने चले हैं। पहलवान कहलाने वाले गुड्डू पंडित से टक्कर लेना बहुत मुश्किल है। उन्हें किसी का डर भी नहीं है।

ध्यान दें: इस आर्टिकल में मिर्जापुर फिल्म से जुड़े स्पॉइलर हैं।

फिल्म में कमाल हैं अली फजल

बीते 7 सालों में हम सभी ने बॉलीवुड अभिनेता अली फजल को गुड्डू पंडित का किरदार निभाते देखा है। गुड्डू भैया के रोल में शुरुआत से ही अली फजल कमाल कर रहे हैं। लेकिन ‘मिर्जापुर द मूवी’ में उनका काम अलग ही है। अली फजल की एक्टिंग स्वैग के साथ फिल्म में होती है। गुड्डू भैया को कालीन भैया ने एक बड़ा काम दिया है, जिसे पूरा करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यही वो सीन है, जो आपको पिक्चर से जोड़ देता है। यहीं से आप मिर्जापुर और उसकी राजनीति में घुस जाते हैं। गुड्डू पंडित की दुश्मनों से लड़ाई और फिर एक बंदूक चलाते किरदार को उठाकर पटकना आपको ऐसा मजा देता है कि क्या बताएं।

गुड्डू दबंग होने के साथ-साथ मजाकिया भी है। उसका अंदाज एकदम ही अलग है। फिल्म के सेकेंड हाफ में गुड्डू पंडित का असली दम आपको देखने को मिलता है। अली फजल आपको रोलरकोस्टर राइड पर लेकर जाते हैं। पहलवान गुड्डू पंडित के अवतार में उनकी ताकत का कोई जोड़ नहीं है। अली ने अपने किरदार को निभाने के लिए तगड़ी बॉडी भी बनाई है। उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बढ़िया है। मगर एक्शन सीन्स में अली फजल ऐसे छाए हैं कि क्या कहने। मुन्ना भैया बने अभिनेता दिव्येंदु के साथ उनकी केमिस्ट्री भी कमाल है। दोनों एक दूसरे के आमने-सामने हैं, फिर उनकी दोस्ती होने के बाद दोनों एक घातक टीम बन जाते हैं।

लड़ाई के साथ इमोशन्स भी हिट

मुन्ना और गुड्डू मिलकर ‘मिर्जापुर’ फिल्म को आगे बढ़ाते हैं। दोनों की टकरार, जुगलबंदी और एक्शन आपको अपनी सीट से जोड़े रखता है। खून-खराबे से भरे सीन्स, फाइट सीक्वेंस के साथ-साथ इमोशनल सीन्स में भी अली फजल चमकते हैं। गुड्डू को अपनी मां से बेहद प्यार है ऐसे में उनका अपमान होने पर जो रिएक्शन हमें अली से मिलता है, वो भी बढ़िया है।

वैसे तो ‘मिर्जापुर द मूवी’ में कई सधे हुए कलाकार हैं। पंकज त्रिपाठी, शीबा चड्ढा, कुलभूषण खरबंदा, रसिका दुग्गल और रवि किशन जैसे कलाकारों से भरी कास्ट के बीच भी अली फजल अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। यही बताता है कि वो कमाल के अभिनेता हैं।