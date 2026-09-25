मिर्जापुर’ की गोलू गुप्ता यानी श्वेता त्रिपाठी शर्मा अब बड़े पर्दे पर भी अपने इस चर्चित किरदार के साथ नजर आ रही हैं। ओटीटी पर गोलू के किरदार को दर्शकों का खूब प्यार मिला है। वेब सीरीज के बाद ‘मिर्जापुर’ को फिल्म के रूप में बड़े पर्दे पर पेश करना मेकर्स के लिए भी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था। श्वेता ने इस सफर, गोलू के किरदार और उससे जुड़ी अपनी तैयारियों को लेकर खास बातचीत की।

‘गोलू के अपने और सपने दोनों मारे गए’

जनसत्ता को दिए इंटरव्यू में वेब सीरीज से फिल्म तक गोलू के किरदार के सफर के बारे में बात करते हुए श्वेता ने कहा कि उसकी कहानी काफी भावनात्मक रही है। गोलू ने अपने लोगों को खोया है और उसके सपने भी उससे छिन गए। श्वेता के मुताबिक, यही चीजें गोलू के व्यक्तित्व को मजबूत बनाती हैं और उसके किरदार में एक अलग तरह का गुस्सा और जिद दिखाई देती है।

बड़े पर्दे पर गोलू को दोबारा निभाने के अनुभव के बारे में श्वेता ने बताया कि उन्होंने किरदार की बॉडी लैंग्वेज पर खास तौर पर काम किया। ताकि किरदार को फिल्म में उसी तरह पेश किया जा सके, जैसा दर्शक उसे पहले से जानते हैं।

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वेब सीरीज से फिल्म तक का सफर

‘मिर्जापुर’ जैसी लोकप्रिय वेब सीरीज को फिल्म में बदलना अपने आप में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था। क्या फिल्म को लेकर कोई डर था कि यह वेब सीरीज जितना असर नहीं छोड़ पाएगी? इस पर श्वेता ने कहा कि किसी भी नए प्रयोग के लिए रिस्क लेना जरूरी है।

उनका मानना है कि ‘मिर्जापुर’ की सफलता सिर्फ उनकी टीम की जीत नहीं है। बल्कि इससे दूसरे शोज के लिए भी अपनी कहानियों को अलग फॉर्मेट में बड़े पर्दे तक लाने का रास्ता खुला है।

गोलू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई

गोलू गुप्ता को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी अभी भी बनी हुई है। श्वेता ने बातचीत में यह भी बताया कि ‘मिर्जापुर’ के सीजन 4 पर काम चल रहा है। ऐसे में गोलू की कहानी अभी आगे भी जारी रहेगी।

श्वेता के लिए गोलू सिर्फ एक किरदार नहीं है। उन्हें इस बात का एहसास भी है कि दर्शक इस किरदार से भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कई बार फैंस से ऐसे अनुभव हुए हैं, जिन्होंने उन्हें यह महसूस कराया कि गोलू लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है।

श्वेता त्रिपाठी ने शेयर किया फैन मोमेंट

फैंस के साथ जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए श्वेता ने बताया कि ‘मसान’ के समय कान फिल्म फेस्टिवल में एक फ्रेंच महिला उनसे मिली थीं। उस महिला ने कहा था कि अगर उनकी बेटी होती तो वह चाहतीं कि वह श्वेता के ‘शालू’ के किरदार जैसी होतीं।

एक और घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि नोएडा में 60 साल से ज्यादा उम्र के एक व्यक्ति ने उन्हें देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, ‘गोलू दीदी, आप आई हैं, हम आपसे मिलने आ गए।’

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‘मिर्जापुर’ की गोलू के अलावा ये किरदार भी है खास

श्वेता ने अब तक ‘मसान’, ‘हरामखोर’, ‘मिर्जापुर’, ‘ये काली काली आंखें’, ‘कंजूस मक्खीचूस’, ‘रश्मि रॉकेट’ और ‘गॉन केस’ जैसे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में काम किया है। जब उनसे उनके सबसे पसंदीदा किरदार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ‘मिर्जापुर’ की गोलू के अलावा ‘क्या मस्त है लाइफ’ के किरदार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ‘क्या मस्त है लाइफ’ का किरदार उनकी अपनी पर्सनैलिटी से मिलता है, इसलिए वह उनके दिल के करीब है।

प्रोड्यूसर भी बनीं श्वेता

एक्टिंग के साथ श्वेता त्रिपाठी अब प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम रख रही हैं। उनकी पहली प्रोडक्शन फिल्म ‘मुझे जान न कहो मेरी जान’ को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल फिल्म मार्केट में ग्रांट मिली है।

इसे श्वेता ने बेहद खास बताया। उन्होंने कहा कि भारत से करीब 150 प्रोजेक्ट्स के बीच उनकी फिल्म का चुना जाना उनके लिए बड़ी बात है। उनके मुताबिक, इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट की जरूरत होती है और इस उपलब्धि से उन्हें आगे काम करने की प्रेरणा मिली है। वह चाहती हैं कि भारतीय कहानियां दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचें।