Mirzapur 2, Amazon Prime, Web Series: मिर्जापुर वेब सीरीज स्टार अली फजल ने पिछले साल 2019 में CAA प्रोटेस्ट के दौरान अपनी सीरीज का एक डायलॉग बोलते हुए प्रोटेस्ट पर टिप्पणी की थी। CAA पर तंज के अंदाज में बोला गया उनका वह डायलॉग प्रोटेस्ट करने वालों को काफी चुभा था। जिसे वे अब तक नहीं भूले।

ऐसे में मिर्जापुर का दूसरा सीजन आने वाला है जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर सीरीज के बॉयकॉट की बात ट्रेंड कर रही है। ट्वीट्स के मुताबिक कई फैंस तक इस सीरीज का विरोध कर रहे हैं और बॉयकॉट कर रहे हैं। एक ट्वीट में यूजर ने कहा- ‘इतने वक्त से इंतजार था इस सीरीज का पहली सीरीज भी धमाल-बवाल थी, पर फैजल के शब्द कानों में गूंज रहे हैं।’ इस तरह के कई ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं जिनमें Mirzapur 2 का बॉयकॉट किया जा रहा है।

अली फजल ने अपने शो मिर्जापुर का एक डायलॉग तंज के अंदाज में पोस्ट किया था और कहा था- ‘शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है।’ उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था-‘याद रखें अगला कदम ये साबित करना नहीं कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन था बल्कि इसकी जांच करना और असली घुसपैठियों से पर्दा उठाना जो बाहर इस आंदोलन में घुसे और हिंसा की।’

This is the reason, we should boycott mirjapur2 and if you want to watch this dont watch on amzone prime, watch on telegram#BoycottMirzapur2 pic.twitter.com/EBSO81AD0M

— Mr.Khatik (@MrKhatik12) August 25, 2020