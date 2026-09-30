करीना कपूर खान ने अपने और शाहिद कपूर के फैंस का दिन बना दिया है। उन्होंने मंगलवार को शाहिद की पत्नी मीरा कपूर के साथ अपनी पहली फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की। मीरा, जल्द करीना के रेडियो शो ‘व्हाट वीमेन वॉन्ट’ के नए एपिसोड में नजर आने वाली हैं।

ये पहली बार है जब दोनों हसीनाओं को साथ में स्क्रीन शेयर करते देखा जाएगा। मीरा और करीना को साथ देख फैंस हैरान रह गए हैं। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि एक वक्त था जब शाहिद और करीना रिश्ते में हुआ करते थे।

करीना ने शेयर की फोटो

करीना ने मीरा के साथ एक प्यारी फोटो शेयर की है। इसमें दोनों साथ में खड़ीं पोज कर रही हैं। मीरा कपूर ने ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक लेदर स्कर्ट पहनी हुई है।

करीना भी इस फोटो में कमाल लग रही हैं। उन्होंने रेड ब्लाउज के साथ ब्राउन लेदर स्कर्ट पहनी है। दोनों डीवाज मिनीमल मेकअप लुक में हैं और उन्होंने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ है। इस फोटो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए करीना ने लिखा, ‘बहुत नम्र और प्यारी मीरा, आज शो पर आई थीं।’

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मीरा कपूर ने भी शो से अपना लुक शेयर करते हुए फैंस को सरप्राइज दिया। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘महिलाएं क्या चाहती हैं, अपने जैसा होगा। शुक्रिया करीना कपूर खान, मुझे अपने शो में बुलाने और जिस तरह की महिला आप हो वैसा होने के लिए।’ मीरा की पोस्ट पर करीना ने कमेंट किया, ‘मैं बहुत खुश हूं कि आप आईं।’

करीना कपूर खान और मीरा कपूर की मुलाकात ने फैंस का दिल खुश कर दिया है। साथ ही सभी को बड़ा झटका भी लगा है। मीरा के पोस्ट पर कई यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है। एक ने लिखा, ‘कलयुग। ये नहीं सोचा था हमने।’ दूसरे ने लिखा, ‘शाहिद ने भी इस बारे में नहीं सोचा होगा।’ एक और ने लिखा, ‘एक मिनट… क्या कोलैब है! मैं इंतजार नहीं कर सकता इन दोनों सुंदरियों को साथ में देखने का।’ एक अन्य ने लिखा, ‘मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी, क्या कमाल क्रॉसओवर है।’

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शाहिद और करीना का था रिश्ता

करीना कपूर खान और शाहिद कपूर एक जमाने में रिश्ते में हुआ करते थे। दोनों का रिश्ता 2004 में शुरू हुआ था और 2007 तक चला। दोनों ने फिल्म ‘जब वी मेट’ में साथ काम किया था। ब्रेकअप के बाद भी शाहिद और करीना के बीच अच्छा बॉन्ड रहा। सालों बाद उन्हें फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ में देखा गया। 2012 में करीना ने सैफ अली खान से शादी कर ली थी। दोनों के दो बेटे हैं- तैमूर और जेह। शाहिद ने 2015 में मीरा से अरेंज मैरिज की थी। उनके भी दो बच्चे हैं- एक बेटी मीशा और बेटा जैन।