सिंगर दलेर मेहंदी का स्टेज पर अपमान करने वाले मंत्री सुबोध उनियाल की तरफ से उनकी सफाई सामने आई है। उनका कहना है कि अगर सिंगर की तबीयत खराब थी तो उन्हें पहले बता देना चाहिए। उन्होंने अपने बचाव में कुछ क्यों नहीं कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन पर आस-पास बैठे लोगों का दबाव था, इसी वजह से उन्होंने सिंगर पर सवाल उठाए।

कुमाऊं जागरण के साथ बातचीत में मंत्री सुबोध उनियाल ने इस पूरे मामले पर बात की। उन्होंने कहा, दलेर को बता देना चाहिए था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं हैं, उन्हें परफॉर्म करने के लिए नहीं आना चाहिए था। वह सिर्फ लिप-सिंक कर रहे थे जबकि बैकग्राउंड में संगीत बज रहा था।

Despite several celebrities coming out in support of Punjabi singer Daler Mehndi following his public confrontation at the Kunjapuri Mela in Uttarakhand, Cabinet Minister Subodh Uniyal has stood by his remarks.



Uniyal said he could not conduct a medical test to determine what… https://t.co/UjSKQzQBoX pic.twitter.com/7Gn3pDmyXj — Kumaon Jagran (@KumaonJagran) October 21, 2026

मंत्री सुबोध उनियाल ने ये भी कहा कि वह उस आयोजन समिति से जुड़े एक जन प्रतिनिधि के तौर पर उनसे सवाल करने गए थे क्योंकि उन पर लोगों का दबाव पड़ा था। इस वजह से उन्होंने स्टेज पर सिंगर को टोका। दरअसल, रविवार को उत्तराखंड में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में दलेर मेहंदी को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था।

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जहां मंत्री सुबोध उनियाल ने उन्हें स्टेज पर डांट दिया था। उन्होंने दावा किया था कि सिंगर ने होश में नहीं थे, सही से बोल भी नहीं पा रहे थे। इस पूरे मामले का वीडियो सामने आने के बाद सोश मीडिया पर फैंस और इंडस्ट्री के कई लोगों का इस विवाद पर गुस्सा सामने आया था।

सिंगर दलेर मेहंदी का स्टेज पर अपमान करने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा था। साथ ही कई बड़े सितारे दलेर मेहंदी के सपोर्ट में उतरकर आए थे, उन्होंने भी मंत्री सुबोध से माफी की मांग की थी।

मीका सिंह, कपिल शर्मा, अनुपम खेर, वीर दास, राजपाल यादव समेत कई स्टार्स ने इस बात भी दावा किया था कि सिंगर ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया है, जिसके बाद इस विवाद ने और ज्यादा तूल पकड़ी। इसे पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…