दलेर मेहंदी को उत्तराखंड में कार्यक्रम के दौरान नशे में बताने वाले मंत्री सुबोध उनियाल ने आखिरकार उनसे माफी मांग ली है। सिंगर मीका सिंह की टीम ने इस बात की जानकारी दी है सुबोध उनियाल ने उनके भाई और मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी से माफी मांग ली है।

दरअसल, सुबोध उनियाल ने एक कार्यक्रम में स्टेज पर परफॉर्म कर रहे दलेर मेहंदी को बीच में रोककर उन पर नशे में होने का आरोप लगाया था। इस घटना के बाद काफी विवाद हुआ। कई कलाकारों और सार्वजनिक हस्तियों ने मंत्री के व्यवहार की आलोचना की थी।

अब मीका सिंह की टीम ने एक बयान जारी किया है, जिसमें बताया कि कि मंत्री ने फोन पर दलेर मेहंदी से माफी मांगी है। टीम ने उम्मीद जताई कि अब इस मामले को पीछे छोड़कर सभी आगे बढ़ेंगे। साथ ही, कलाकारों के सम्मान को जरूरी बताया।

बयान में कहा गया, “हम इस बात की सराहना करते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर सुबोध उनियाल जी ने फोन पर दलेर मेहंदी पाजी से माफी मांगी है।” टीम ने आगे कहा कि कलाकारों और उनकी गरिमा का सम्मान करना बेहद जरूरी है। दलेर मेहंदी एक वरिष्ठ कलाकार हैं और उन्होंने संगीत जगत में अहम योगदान दिया है। हर कलाकार सम्मान का हकदार है। हमें उम्मीद है कि अब इस मामले को पीछे छोड़कर सभी आपसी सम्मान और समझ के साथ आगे बढ़ेंगे।

क्या है दलेर मेहंदी और सुबोध उनियाल का विवाद?

18 अक्टूबर को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में कुंजापुरी देवी मेले में दलेर मेहंदी परफॉर्म करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री सुबोध उनियाल स्टेज पर आए और उनकी परफॉर्मेंस बीच में रोककर बोले कि दलेर मेहंदी नशे में धुत हैं और वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं और ना ही उनसे गाया जा रहा है।

यह भी पढ़ें: दलेर मेहंदी से दिलजीत दोसांझ तक, कितनी है फैंस को झूमाने वाले पंजाबी सिंगर्स की नेट वर्थ?

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद अनुपम खेर, कपिल शर्मा और राजपाल यादव समेत कई हस्तियां दलेर मेहंदी के समर्थन में सामने आई। सभी ने ये दावा किया कि दलेर मेहंदी ने शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाया।

मीका सिंह ने लगाई थी सिंगिंग छोड़ने की शर्त

मीका सिंह ने इस मामले पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने मंत्री से दलेर मेहंदी के नशे में होने का सबूत देने और उनसे माफी मांगने की मांग की थी। मीका ने कहा था कि अगर कोई भी आकर ये बोल दे कि दलेर मेहंदी ने कभी भी शराब को हाथ लगाया तो वो गाना छोड़ देंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

मंत्री को दी थी माफी मांगने की सलाह

मीका सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, “मंत्री सुबोध उनियाल जी ने स्टेज पर जिस तरह से बात की, वह बेहद रूखा और अपमानजनक था। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, एक कलाकार सम्मान का हकदार है। क्या किसी मंत्री को कलाकारों से इसी भाषा में बात करनी चाहिए? यह कैसा व्यवहार है?”

यह भी पढ़ें: मीका सिंह के बाद कपिल शर्मा ने किया दलेर मेहंदी का बचाव, बताई जुबान लड़खड़ाने की असली वजह

मीका सिंह ने कहा कि कलाकार लोगों का मनोरंजन करने आते हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक मंच पर अपमानित करने के बजाय सम्मान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यवहार से कलाकार उत्तराखंड में कार्यक्रम करने से बच सकते हैं। मीका ने उम्मीद जताई कि मंत्री अपनी बातों पर विचार करेंगे और कलाकारों के सम्मान का ध्यान रखेंगे।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दिया न्योता

विवाद बढ़ने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उस समय मंत्री पर जनता का दबाव रहा होगा। उन्होंने बताया कि मंत्री को दलेर मेहंदी की तबीयत खराब होने की जानकारी नहीं थी। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड कलाकारों की धरती है और यहां सभी का सम्मान किया जाता है। उन्होंने मामले को खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि मीका सिंह और दलेर मेहंदी उनके अच्छे मित्र हैं। इसके बाद सीएम ने दोनों भाइयों से फोन पर बात की और दलेर मेहंदी को सम्मान के साथ दोबारा उत्तराखंड आने का न्योता देने की बात कही।