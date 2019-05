Mimi Chakraborty & Nusrat Jahaan: बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस और तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर संसद पहुंचीं मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुईं थीं। अब दोनों टीएमसी सांसदों का एक डांस वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने शेयर किया है। दरअसल, राम गोपाल द्वारा शेयर किया गया वीडियो एक टिक-टॉक वीडियो है।

इसमें मिमी चक्रवर्ती और नुसरत दोनों ही लहरा लहरा कर डांस कर रही हैं। राम गोपाल वर्मा ने इस वीडियो के शेयर करते हुए कैप्शन दिया- ‘वॉव..वॉव..वॉव!!! बंगाल से नई एमपी.. मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां…। भारत सच में प्रगति कर रहा है।’

ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग कहते नजर आ रहे हैं कि अब पॉलिटिक्स में महिलाओं के स्टीरियोटाइप बातें खत्म हो रही हैं। एक यूजर ने इस दौरान कहा- ‘अब पॉलिटीक्स भी नए अवतार में।’ एक अन्य यूजर कहती- ‘मुझे गर्व है कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है।’ तो कोई कहता- ‘हमें भी आंध्र प्रदेश और तेलंगान में ऐसे ही एमपी चाहिए।’

Wow Wow Wow!!! New MPs from Bengal.. Mimi Chakraborty & Nusrat Jahaan_India is really really progressing ..it’s a welcome relief to see MP’s who are so easy on the eye pic.twitter.com/F4B0EZxkZJ

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) May 26, 2019