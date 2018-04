Video: मिलिंद सोमन और गर्लफ्रेंड अंकिता की हो रही शादी! तस्वीरें हो रहीं वायरल

मिलिंद सोमन और उनकी उम्र से आधी उम्र की गर्लफ्रेंड अंकिता कोंवर की शादी की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं कुछ तस्वीरें भी हैं जिनमें शादी का माहौल नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त मिलिंद और उनकी गर्लफ्रेंड अंकिता की कुछ तस्वीरें जिनमें वह शादी की हल्दी रस्म में पीले कपड़े पहने नजर आ रहे हैं, खूब वायरल हो रही हैं। कुछ दिनों पहले मिलिंद और अंकिता की इंस्टाग्राम पर कुछ और तस्वीरें भी आईं थीं जिनमें फोटोग्राफर अन्जू केपी ने वेडिंग और मेहंदी को टैग किया हुआ था।

रिपोर्ट के अनुसार मिलिंद और अंकिता की शादी हो चुकी है। हालांकि अभी तक अंकिता या मिलिंद में से किसी ने भी सोशल मीडिया पर अपनी शादी की खबर को कन्फर्म नहीं किया है। वहीं मिलिंद और अंकिता के दोस्त इंस्टाग्राम पर कपल के साथ कई तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। इन तस्वीरों में एक तस्वीर में मिलिंद की मॉम ऊषा सोमन भी नजर आ रही हैं।

Watch: #MilindSoman and #AnkitaKonwar shake a leg at their rumoured wedding ceremony in Alibaug pic.twitter.com/DuLufBHXkX

— ETimes (@etimes) April 21, 2018