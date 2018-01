हर रोज 7 घंटे की मैराथन का न्योता देकर घिरे मिलिंद सोमण, यूजर्स बोले-नौकरी पर भी जाना है

मॉडल-एक्टर मिलिंद सोमन फिजिकली काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फैन्स को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। वह लंबी मैराथन दौड़ से लेकर स्विमिंग और साइकिलिंग तक वो सारी चीजें करते हैं जो उन्हें एक्टिव और फिट बनाए रखती हैं। हाल ही में फिल्म शेफ में नजर आए मिलिंद की दिनचर्या ही है कि वह आज 53 साल की उम्र में भी काफी फिट और एक्टिव नजर आते हैं। 2018 में लोगों ने अपने-अपने रेजोल्यूशन लिए हैं लेकिन मिलिंद का अंदाज थोड़ा अलग है।

मिलिंद ने तय किया है कि वह हर रोज 7 घंटे की मैराथन दौड़ पूरी किया करेंगे। सोमन ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके अपने फॉलोअर्स से पूछा कि क्या वे उन्हें इस दौड़ में जॉइन करना चाहेंगे? इस पर सोशल मीडिया से आने वाला रिएक्शन कमाल का था। एक यूजर ने लिखा- भाई नौकरी, बीवी बच्चे वाले हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा- अंकल हमारे पास ऑफिस और बाकी जिम्मेदारियां हैं। उनके एक अन्य फैन ने लिखा- सर हम आपके साथ जरूर जाना चाहेंगे लेकिन जॉब भी जाना होता है।

Bhai Naukri, Biwi Bache Wale Hain

uncle we have office, responsibilities etcetera https://t.co/YWeQwjH9Gy — . (@i_r_squared) January 16, 2018

Would love to sir, but job ko bhi Jana hota hai. https://t.co/FvusjvjCj9 — pranav (@TheLazzzyOne) January 16, 2018

Which Marathon, not specified. I prefer a sleeping marathon. https://t.co/ITzoduivY5 — Papya. (@Dhaanu) January 16, 2018

Marathon sleeping session. I m with you — Gabbbar (@GabbbarSingh) January 16, 2018

I get tired after 3 hour Netflix marathon. https://t.co/myAbTPxHfU — Trendulkar (@Trendulkar) January 16, 2018

Dude, 7 hours of sleep makes me tired. https://t.co/zUlxqgnBeH — Devesh Singh (@devsingh911) January 16, 2018