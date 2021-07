मणिपुर की मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया। उनकी इस जीत का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। वहीं मीराबाई चानू की इस उपलब्धि को लेकर हाल ही में मशहूर बॉलीवुड एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन की पत्नी अंकिता कोंवर ने ट्वीट किया है, जिसे लेकर वह चर्चा में आ गई हैं। अपने ट्वीट में अंकिता कोंवर ने मेडल का जिक्र हुए उत्तर-पूर्वी भारतीयों के साथ होने वाले नस्लवाद पर गुस्सा जाहिर किया है।

अंकिता कोंवर ने ट्वीट में भारत को नस्लवाद से पीड़ित बताया, साथ ही कहा कि मेडल जीते तो भारतीय, वरना चिंकी, नेपाली, चीनी और कोरोना। अंकिता कोंवर के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर भी खूब कमेंट कर रहे हैं।

अंकिता कोंवर ने उत्तर-पूर्वी भारतीयों के साथ होने वाले नस्लवाद पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, “अगर आप उत्तर-पूर्वी भारत से हैं तो आप भारतीय तभी बन सकते हैं जब आप देश के लिए मेडल जीतें। वरना आप चिंकी, चीनी, नेपाली और एक नए शब्द कोरोना के नाम से जाने जाएंगे।”

If you’re from Northeast India, you can become an Indian ONLY when you win a medal for the country.

Otherwise we are known as “chinky” “Chinese” “Nepali” or a new addition “corona”.

India is not just infested with casteism but racism too.

Speaking from my experience. #Hypocrites

