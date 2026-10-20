उत्तराखंड में नवरात्रि के एक कार्यक्रम में गाने के बाद पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी विवादों में आ गए हैं। कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक सुबोध उनियाल उन्हें मंच से उतरने और गाना रोकने के लिए कहते दिख रहे हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि दलेर मेहंदी ने शराब पीकर गाना गाया। अब उनके भाई मीका सिंह ने इस मामले पर रिएक्शन दिया है।

उन्होंने दलेर का बचाव करते हुए कहा कि उनके भाई शराब नहीं पीते हैं। मीका ने यहां तक कह दिया कि अगर कोई यह साबित कर दे कि दलेर मेहंदी शराब पीते हैं, तो वह गाना छोड़ देंगे।

मीका सिंह ने किया दलेर मेहंदी का बचाव

मीका सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा, “कल मैंने अपने बड़े भाई के बारे में खबरें फैलते हुए देखीं, जिनमें कहा जा रहा था कि ‘दलेर मेहंदी ने शराब पीकर गाना गाया।’ सबसे पहले, वह पिछले 30 साल से सुपरस्टार हैं। क्या आपने कभी उनके हाथ में शराब का गिलास देखा है? क्या आपने उनकी किसी जन्मदिन पार्टी में उन्हें शराब पीते देखा है? मैं अभी सिर्फ उनके बारे में बात कर रहा हूं। मुझे पहले से पता है कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे बारे में भी उल्टी-सीधी बातें करेंगे। लेकिन क्या आपने उन्हें पूरी जिंदगी में कभी शराब पीते देखा है? नहीं। फिर आप यह दावा कैसे कर सकते हैं कि वह शराब पीने की वजह से खड़े नहीं हो पा रहे थे?”

मीका ने आगे कहा कि कई बार कलाकारों की तबीयत ठीक नहीं होती, फिर भी वे मंच पर प्रस्तुति देने के लिए हामी भर देते हैं। दलेर मेहंदी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। उन्होंने यह भी बताया कि दलेर मेहंदी की हाल ही में एक गंभीर सर्जरी हुई है।

मीका ने कहा, “कभी-कभी कलाकार 104 डिग्री बुखार होने पर भी शो करने के लिए हां कह देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं कितना भी बीमार क्यों न होऊं, अगर मुझे पता है कि एक-दो दिन में मेरा शो है और मैंने उसके लिए हां कह दी है, तो मुझे वहां जाना ही होगा। दलेर पाजी ने भी शायद ऐसा ही किया होगा। अगर वह खड़े नहीं हो पा रहे थे या गा नहीं पा रहे थे, तो इसकी वजह उनकी खराब तबीयत थी। हाल ही में उनका एक गंभीर ऑपरेशन हुआ है।”

उन्होंने आगे कहा, “दलेर पाजी ने मुझसे कोई बयान जारी न करने के लिए कहा था, लेकिन एक भाई और प्रशंसक होने के नाते मुझे यह करने का अधिकार है। कार्यक्रम में एक बड़े नेता मौजूद थे, जिन्होंने दलेर पाजी पर ठीक से गाना न गा पाने को लेकर नाराजगी जताई। हो सकता है कि सर, आप सही हों, लेकिन कम से कम यह तो मत कहिए कि वह शराब पीकर गा रहे थे। मैं मीडिया और इंडस्ट्री में उनके साथ काम करने वाले लोगों को चुनौती देता हूं कि अगर एक भी व्यक्ति यह कह दे कि उसने दलेर मेहंदी को शराब पीते देखा है, तो मैं गाना छोड़ दूंगा।”

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दलेर मेहंदी के कार्यक्रम में क्या हुआ था?

उत्तराखंड के टिहरी जिले में रविवार, 18 अक्टूबर को कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी गाना गा रहे थे। यह कार्यक्रम नवरात्रि के मौके पर रखा गया था। इसी दौरान विधायक सुबोध उनियाल मंच पर पहुंचे और सबके सामने दलेर मेहंदी पर शराब पीकर गाना गाने का आरोप लगाया।

विधायक ने कहा कि नवरात्रि में मां दुर्गा के कार्यक्रम में शराब पीकर गाना गाना सही नहीं है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि दलेर मेहंदी को लोगों का मनोरंजन करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, तो गाना कैसे गाएंगे। विधायक की ये बातें सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। इसके बाद कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और मामला चर्चा में आ गया।

शराब नहीं पीते दलेर मेहंदी

अब मीका सिंह ने कहा है कि उनके भाई शराब नहीं पीते। मगर 2024 में दलेर मेहंदी भी ये कह चुके हैं। नवभारत टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में दलेर ने कहा था, “मेरी आवाज आज भी बरकरार रहने की एक वजह यह है कि मैं शराब नहीं पीता। वरना यह बहुत मुश्किल होता। आजकल पांच साल पहले जैसी अपनी आवाज से मेल बिठाना भी चुनौती बन सकता है, लेकिन मैंने एक ऐसा गाना रिकॉर्ड किया है, जिसे मैंने मूल रूप से 27 साल पहले गाया था।” अब जो विवाद हुआ उसके बारे में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…