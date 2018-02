कैलेंडर बेच कर भाई-बहनों का पेट भरता है ये लड़का, मीका सिंह बोले- मैं करूंगा इसकी मदद

सिंगर मीका सिंह ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से एक मजबूर छोटे बच्चे की मदद करने की जिम्मेदारी लेने की बात कही। मीका सिंह ने हाल ही में उनके एक फैन द्वारा शेयर किया गया एक वीडियो रीट्वीट किया जिसमें एक छोटा बच्चा नजर आ रहा है। यूजर ने ट्वीट किए गए वीडियो के कैप्शन में बताया कि बच्चा पटियाला बस स्टेशन पर कैलेंडर बेच कर अपने और अपने भाई बहनों के लिए दो वक्त की रोटी कमाता है। उसके पिता की मौत हो चुकी है और उसकी मां कपड़े सिलती है।

मीका सिंह के फैन ने वीडियो के कैप्शन में बताया कि तीसरी क्लास में पढ़ने वाला यह बच्चा स्कूल के बाद अपना होमवर्क पूरा करता है और फिर देर रात तक सड़कों पर कैलेंडर बेचता है। भावुक कर देने वाले इस वीडियो को देखने के बाद मीका सिंह ने इस बच्चे की मदद करने के फैसला किया और इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए अपने उस फैन से कहा- भाई उन्हें मेरे घर भेज दो, मैं उसकी और उसके भाई-बहनों की देखभाल करूंगा। कृपया मुझे उसका फोन नंबर और पता भेज दो।

Bhaaji pls send them to my home I will take care of him and his brothers sisters .. pls provide me his Number or address https://t.co/nfaATLRLbc

मीका सिंह के द्वारा रीट्वीट किए गए इस वीडियो को सैकड़ों लोगों ने लाइक और शेयर किया है। लोगों ने मीका सिंह द्वारा उठाए गए इस कदम की तारीफ की है और उन्हें ऐसा करने के लिए महान कहा है। बच्चे ने वीडियो में बताया है कि वह तकरीबन 2 महीने से कैलेंडर बेच रहा है और उसके पिता की मौत शराब पीने के चलते हुई थी। बच्चे ने वीडियो में बताया कि वह और उसकी मां दोनों ही अपना घर चलाने के लिए मेहनत करते हैं।

