UAE : ब्राजील की मॉडल ने की उत्पीड़न की शिकायत, हिरासत में लिए गए मीका सिंह

बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह को संयुक्त अरब अमीरात में दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीका पर ब्राजील की एक मॉडल के साथ छेड़खानी और उसे अश्लील फोटो भेजने का आरोप है। ब्राजील की 17 साल की एक मॉडल ने शिकायत की थी कि मीका ने उसे एक आपत्तिजनक फोटो भेजी है। रिपोर्ट्स के अनुसार मीका को दुबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। खबर है कि उन्हें दुबई में मुरक्काबात के थाने में रखा गया है।रिपोर्ट्स के अनुसार मीका एक बॉलिवुड परफॉर्मेंस के लिए दुबई में थे। पकड़े जाने के बाद उनके दोस्तों ने उनकी जमानत का भी प्रयास किया।

Member of Singer Mika Singh’s team: Singer Mika Singh has been detained in United Arab Emirates (UAE) after a girl complained against him for alleged harassment. Questioning underway. pic.twitter.com/agdb4ASywR

— ANI (@ANI) December 6, 2018