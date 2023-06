Mika Singh Birthday: राखी सावंत को किया किस, डॉक्टर को जड़ा थप्पड़… जानें मीका सिंह से जुड़े ये विवाद

Mika Singh Birthday: मीका सिंह ने अपनी बर्थडे पार्टी में राखी सावंत को किस कर दिया था। जिसके बाद वह काफी विवादों में आ गए थे।

मीका सिंह (फोटो-इंस्टाग्राम Mika Singh)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram