क्योंकि स्मृति ईरानी भी कभी “तुलसी” थीं, “मिहिर वीरानी” ने ऐसे किया बर्थडे विश

स्टार प्लस का सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ से स्मृति ईरानी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। वहीं टीवी की दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाली स्मृति ईरानी इस वक्त आई बी और टेक्सटाइल मिनिस्टर के पद पर स्थित हैं। 23 मार्च को स्मृति ईरानी का बर्थडे था। जहां देश भर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं मिलीं। वहीं टीवी के उनके को-एक्टर रह चुके रोनित रॉय ने भी ‘तुलसी’ को खास अंदाज में बर्थडे विश किया। एक्टर रोनित सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में मिहीर विरानी का किरदार निभा चुके हैं।

वहीं इसी सीरियल में स्मृति ईरानी ने ‘तुलसी’ का किरदार निभाया था। सीरियल में ‘तुलसी’ मिहीर वीरानी की पत्नी होती है। अब रोनित ने टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति इरानी को उनके बर्थडे पर इंस्टाग्राम में एक तस्वीर शेयर कर विश किया। यह तस्वीर सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ की तुलसी और मिहीर की थी। इस तस्वीर को शेयर करते हुए रोनित ने लिखा,’आपकी लाइफ और भी बहतर और ज्वॉयफुल हो। हैप्पी बर्थडे स्मृति ईरानी। गॉड ब्लैस’। इससे पहले भी स्मृति इरानी और रोनित रॉय एक यात्रा के दौरान अचानक मिले थे।

तब भी रोनित ने एक तस्वीर अपने सोशल अकाउंट पर शेयर की थी जिसमें स्मृति उनके साथ नजर आई थीं। पिछले साल अप्रैल में स्मृति और रोनित प्लेन में मिले थे। दोनों एक दूसरे की आजू बाजू वाली सीट पर बैठे थे। इस दौरान रोनित ने स्मृति के साथ एक सेल्फी भी ली। इसके बाद ये तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम में भी शेयर की। ये तस्वीर उस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई थी।

