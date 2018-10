आंखों देखी, फंस गए रे ओबामा और कपूर एंड सन्स जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले एक्टर रजत कपूर पर एक और लड़की ने यौन शोषण करने के आरोप लगाए हैं। इस लड़की ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी दास्तां बयां करते हुए लिखा है कि एक बार रजत कपूर ने उन्हें जबरन किस करने की कोशिश की थी। लड़की ने बताया कि वो रजत कपूर को अपना गुरु मानती थीं इसलिए उनकी उस हरकत ने मुझे अंदर तक हिला दिया। पीड़िता ने लिखा कि, ‘मैं उन पर बहुत विश्वास करती थी। उनके साथ काम करना चाहती थी और उनसे बहुत कुछ सीखना चाहती थी। शुरुआत में सबकुछ ठीकठाक रहा। लेकिन कुछ दिन बाद मेरा शोषण चाली हो गया। मैं उन्हें सर कहती थी और वो मुझे लिटिल बिच कहते थे। वो ये भी कहते थे कि तुम मुझे मास्टर कहा करो। मैं सब समझ रही थी लेकिन मुझे लगा अपने गुरु के बारे में इस तरह की बात सोचना गलत है।’

पीड़िता ने आगे बताया कि, ‘मैं डायरेक्शन सीखना चाहती थी। मैं 20 साल की उम्र में मुंबई आई थी और काम की तलाश में रजत कपूर को फोन किया। मैंने उन्हें पब्लिक प्लेस पर मिलने के लिए बुलाया। लेकिन वो वहां आते ही मेरे कंधे पर रख दिये। मुझे बुरा लगा। लेकिन मैंने सोचा मेरी उम्र की उनकी बेटी होगी उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे उनकी घटिया सोच समझ में आने लगी। मैंने घर जाने की सोचा।’

लड़की ने आगे बताया कि, ‘जब मैंने घर जाने की बात की तो वो बोले चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। वो 45 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे डरावने 45 मिनट थे। गाड़ी में वो बार-बार मेरा हाथ पकड़ते, कभी मेरे गाल छूते। थोड़ी देर बाद उन्होंने सुमसान जगह पर गाड़ी रोकी और मुझे जबरन किस करने लगे। एक दो बार नहीं उन्होंने मुझे 8 बार चूमने की कोशिश की।’

आपको बता दें कि इससे पहले भी दो महिलाओं ने रजत कपूर पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि एक इंटरव्यू के दौरान रजत कपूर ने उनसे कहा था कि जैसे उनकी आवाज इतनी सेक्सी है क्या वो दिखने में भी ऐसी हैं। वहीं दूसरी महिला ने उन्हें अकेले फ्लैट पर चलने की बात कहने के आरोप लगाए थे।

इन आरोपों पर रजत कपूर ने माफी मांगते हुए एक ट्वीट भी किया था। ‘पूरी जिंदगी उन्होंने एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश की है। अगर मेरे शब्दों या किसी हरकत से किसी को भी दुख पहुंचा हो तो मैं माफी मांगता हूं।’

All my life I have tried to be a decent man, to do the right thing.

If however, I have slipped and through my actions or words

caused pain or hurt or trauma to absolutely anybody, please accept my

apology.

— Rajat Kapoor (@mrrajatkapoor) October 7, 2018