मेट गाला 2026 एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े फैशन और ग्लैमर इवेंट्स में से एक के रूप में न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट में आयोजित होने जा रहा है।

हर साल की तरह इस बार भी यह इवेंट सिर्फ फैशन का प्रदर्शन नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और सेलिब्रिटी प्रभाव का एक बड़ा संगम बनने वाला है। हालांकि इस बार इसका आकर्षण केवल परिधानों या रेड कार्पेट लुक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने विवादों और बहिष्कार की मांगों की वजह से भी लगातार चर्चा में बना हुआ है।

इस साल मेट गाला की थीम ‘फैशन ही कला है’ रखी गई है, जिसका मतलब है कि फैशन को सिर्फ एक ट्रेंड या स्टाइल नहीं बल्कि एक जीवंत कला के रूप में देखा जाए। इसी थीम के अनुसार ड्रेस कोड ‘वेशभूषा कला’ तय किया गया है।

इसमें मेहमानों से उम्मीद की जा रही है कि वे अपने पहनावे के जरिए यह दिखाएं कि फैशन कैसे इंसानी शरीर और भावनाओं को एक कला रूप में बदल देता है। यह थीम आने वाली वेशभूषा कला प्रदर्शनी से जुड़ी है, जो फैशन और कला के रिश्ते को नए नजरिए से पेश करेगी।

‘फिल्म बेवफाई को प्रमोट नहीं कर रही’, ‘पति, पत्नी और वो दो’ के सपोर्ट में बोले आयुष्मान खुराना- ग्रीन फ्लैग है किरदार

करीब 450 मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इस बार भी हॉलीवुड, संगीत, खेल और फैशन की दुनिया के बड़े सितारे रेड कार्पेट पर नजर आएंगे। इस साल के सह-अध्यक्षों में वोग की प्रधान संपादक एना विंटूर, बेयोंसे, निकोल किडमैन और वीनस विलियम्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

इसके अलावा मेजबान समिति में एंजेला बैसेट, ज़ोई क्राविट्ज़, डोजा कैट, साब्रिना कारपेंटर और लीना डनहम जैसे कई चर्चित सितारे भी जुड़े हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार टिमोथी शैलामे, एमा स्टोन, रॉबर्ट पैटिन्सन, सिडनी स्वीनी, किम कार्दशियन, रिहाना, हैरी स्टाइल्स जैसे कई बड़े सितारों के शामिल होने की संभावना है, लेकिन अंतिम सूची अभी तय नहीं हुई है।

हालांकि इस बार कुछ बड़े सितारे इवेंट में नजर नहीं आएंगे। ज़ेन्डाया ने मेट गाला में शामिल न होने का फैसला किया है क्योंकि वह अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाना चाहती हैं। वहीं मेरिल स्ट्रीप भी इस बार इवेंट का हिस्सा नहीं होंगी।

भारत से इस बार सबसे चर्चित नाम करण जौहर हैं, जो पहली बार मेट गाला में शामिल होंगे और उनका लुक मनीष मल्होत्रा डिजाइन कर रहे हैं। वहीं प्रियंका चोपड़ा इस बार इवेंट में नहीं आएंगी। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और शाहरुख खान के शामिल होने को लेकर अभी केवल अटकलें हैं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इस बार मेट गाला केवल फैशन की वजह से नहीं, बल्कि विवादों की वजह से भी चर्चा में है। जेफ़ बेज़ोस और उनकी पत्नी लॉरेन सांचेज़ का मेजबान समिति से जुड़ना सोशल मीडिया पर बहस का कारण बन गया है।

लोगों का कहना है कि यह कदम पैसे के जरिए संस्कृति को प्रभावित करने जैसा दिखता है। साथ ही अमेज़न की कार्य परिस्थितियों और श्रम नीतियों पर पहले से चल रही आलोचना ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है, जिसके चलते कुछ लोग इस इवेंट के बहिष्कार की मांग भी कर रहे हैं।

इन सभी चर्चाओं के बावजूद मेट गाला 2026 दुनिया भर के फैशन प्रेमियों के लिए एक बड़ा आकर्षण बना हुआ है।

इसका सीधा प्रसारण अमेरिका में पीकॉक और हुलु जैसे प्लेटफॉर्म पर होगा, जबकि भारत में इसे वोग के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकेगा। भारतीय समय के अनुसार यह इवेंट 5 मई की सुबह लाइव होगा।

कुल मिलाकर इस बार का मेट गाला फैशन, कला और विवाद- तीनों का मिश्रण बनकर सामने आ रहा है, जहां एक तरफ शानदार रेड कार्पेट लुक्स देखने को मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़े सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे भी चर्चा में रहेंगे।

थलापति विजय से पहले राजनीति में कदम रख चुके हैं साउथ के ये सितारे, लिस्ट में जयललिता से कमल हासन तक का नाम शामिल