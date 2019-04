Shahrukh Khan With Atlee: शाहरुख खान हाल ही में IPL (Indian Premier League) का मैच देखने पहुंचे थे। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला था। इस बीच तमिल ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म Mersal के डायरेक्टर Atlee भी शाहरुख खान से मिलने पहुंचे। शाहरुख संग Atlee की मुलाकात चेन्नई के MA चिदंबरम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुई। इस बीच Atlee और शाहरुख खान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं।

तभी सोशल मीडिया पर खबरें आईं कि शाहरुख और Atlee जल्द ही किसी फिल्म में साथ काम कर सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया शाहरुख और Atlee की साथ वाली तस्वीरों पर अजीबों-गरीब कमेंट्स भी आने लगे। शाहरुख संग तस्वीर में कुछ लोग Atlee को उनके रंग के लिए अभद्र बातें लिखने लगे। ऐसे में Atlee के फैन्स इन कमेंट्स को देख रिएक्ट करते नजर आए। इसके बाद सोशल मीडिया पर Atlee के फैन्स ने भी ट्रोल्स को जमकर लताड़ लगाना शुरू कर दिया।

#atlee He In A Position To Sit Along With #ShahrukhKhan .so many people troll about his colour. Ur troll becomes to sit along with #Sharukhkhan jiii..this meeting becomes a big blockbuste pic.twitter.com/C0QAMQbUmL

एक फैन ने लिखा- ‘ये सब Atlee के रंग को लेकर क्यों मजाक उड़ा रहे हैं।’ एक यूजर ने लिखा- ‘कम से कम Atlee को शाहरुख संग बैठने का मौका मिला है, खुद के दमपर आज वह वहां हैं। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में क्या अचीव किया है? अपने घर के सोफे पर बैठ कर ये अभद्र कमेंट कर रहे हो तुम।’

इन कमेंट्स के अलावा Atlee के फैन्स के मन में सवाल आने लगे कि क्या शाहरुख और Atlee मिलकर अब बड़े पर्दे पर कोई नया चमत्कार करने जा रहे हैं। तो कई फैन्स सवाल भी पूछते दिखे कि क्या Mersal 2 आने वाली है। बता दें, ‘Thalapathy’ Vijay स्टारर तमिल फिल्म Mersal जबरदस्त सुपरहिट हुई थी।

At the end of the day, #Atlee got married to a beautiful woman. Earning 8 figure salary. Doing movies with the biggest star of this generation in Tamil. You, his RACIAL ABUSERS, are living a low life.

— George AB Addict (@VijayIsMyLife) April 9, 2019