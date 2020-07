अमिताभ बच्चन का पुराना ट्वीट शेयर कर लोग कर रहे ट्रोल

महानायक अमिताभ बच्चन सहित उनके परिवार के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिलने के बाद से ही फैंस काफी परेशान हैं और सभी उनके और उनके परिवार के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। हालांकि खबरों की मानें तो फिलहाल बिग बी के स्वास्थ्य में सुधार है। जहां एक तरफ अमिताभ के स्वास्थ्य को लेकर उनके फैंस चिंतित हैं तो कई लोग सोशल मीडिया पर उनके पुराने ट्वीट को शेयर कर उन्हें ट्रोल करते भी नज़र आ रहे हैं। दरअसल अमिताभ ने पहले ट्वीट कर कोरोना के इलाज के लिए होम्योपैथी की तारीफ की थी। उन्होंने लिखा था, ‘कोरोना के इलाज के लिए मैं होम्योपैथी के इस्तेमाल को देखकर उत्साहित हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत ऐसे महामारी के लिए निवारक और उपचारात्मक समाधान खोजने में विश्व का नेतृत्व करे।’

Homeopathy is claimed to have no ill effects. But #misinformation and #propaganda do. Public figures with large followings should always be mindful of that. https://t.co/sHtLG1jBIu

— jatin gandhi (@jatingandhi) July 12, 2020