बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद से ही फैंस काफी परेशान हैं। हालांकि स्वास्थ मंत्री हर्ष वर्धन ने फिलहाल बिग बी की हालत में सुधार बताया है। इससे पहले शनिवार रात अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी खुद अमिताभ ने दी थी। गौरतलब है कि कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच अमिताभ बच्चन लगातार सोशल मीडिया पर अपने फैंस से अवेयर रहने की गुजारिश करते दिखे थे। कोरोना पॉजिटिव आने से तीन दिन पहले उन्होंने अपने ट्विटर पर एक कविता शेयर की थी। जिसमें सीनियर बच्चन कहते नज़र आ रहे हैं। ‘ये वक्त ही तो है गुज़र जाएगा…’

T 3586 – This too shall pass .. pic.twitter.com/sjx3UV13c6

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 8, 2020