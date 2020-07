Nepotism: सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ गई है। ऐसे में साउथ एक्ट्रेस मीरा मिथुन कंगना के नेपोटिज्म वाले बयान पर भड़क गई हैं। मीरा मिथुन ने कंगना पर आरोप लगाते

हुए कहा है कि आखिरकार आपके पास ऐसी क्या खूबियां हैं कि आप फिल्म ‘थलाइवी’ में तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता का किरदार निभाएंगी।

मीरा मिथुन ने लिखा, ‘असली नेपोटिज्म की शिकार तो मैं हूं। कंगना आपके पास ऐसी क्या क्वॉलिटीज हैं जो आप हमारी महान तमिलनाडु की सीएम जयललिता का रोल निभा रही हैं। कॉलिवुड की पॉलिटिक्स की वजह से आप यहां तक पहुंचीं और सीएम का ये रोल पा लिया। शर्म है आप पर कि आपने ऐसी महान, पढ़ी-लिखी और बहादुर महिला का रोल लिया जिससे आप कहीं से भी मैच नहीं करती हैं। मेरी प्यारी मरहूम सीएम के लिए शर्म की बात है।’

Nepotism Achiever is Me here. What qualities do you have to portray the role

of a legend CM of my state TN @thekangana , Kollywd politics to

bring U do the role of CM, Shame On you to accept to do such a legendary Educated Bold lady of no match to you, Shame for

MyLateBelovedCM

— Meera Mitun (@meera_mitun) June 28, 2020