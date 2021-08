कश्मीरी पंडितों के पुन स्थापन पर मोदी सरकार काम कर रही है। एक तरफ अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद अब कश्मीरी पंडितों को पुनः बसाने की बात हो रही है, इस बीच कश्मीरी पंडितों पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का एक विवादित बयान सामने आया। बीजेपी की बड़ी नेता मीनाक्षी लेखी के इस बयान से फिल्ममेकर अशोक पंडित भी काफी आहत हैं। ऐसे में उन्होंने ट्वीट कर मीनाक्षी लेख पर अपनी भड़ास निकाली।

दरअसल, मीनाक्षी लेखी ने अपने बयान में कश्मीर वापस न लौटने के लिए कश्मीरी पंडितों को ही दोष दिया था। उन्होंने उदाहरण देते हुए कश्मीरियों के लिए कहा था कि जैसे महामारी के बाद प्रवासी मजदूर अपने काम पर लौट आए, तो कश्मीरी पंडितों को भी लौट जाना चाहिए था, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया?

मीनाक्षी लेखी के ऐसे बयान पर अपनी भड़ास निकालते हुए अशोक पंडित ने कहा- ‘7 लाख कश्मीरी हिंदू, जो कि दुनिया भर में फैले हुए हैं, आपके घटिया बयान को लेकर आपकी माफी का इंतजार कर रहे हैं मीनाक्षी लेखी।’

अशोक पंडित ने अपने पोस्ट पर कहा- ‘दुनिया भर में 7 लाख #KashmiriHindus अभी भी #मीनाक्षीलेखी से माफी का इंतजार कर रहे हैं। इस समुदाय का उपहास और अपमान किया गया है। हमारी कम्यूनिटी की हत्या, नरसंहार, बलात्कार हुआ, जो आतंकवाद के पहले फ्रंटलाइन पीड़ित थे। हम आपके ऐसे एजेंडा के लिए पोस्टर के रूप में इस्तेमाल होने से इनकार करते हैं।’

7 lakh #KashmiriHindus all over the world are still waiting for an apology from #MeenakshiLekhi for humiliating and ridiculing the genocide, rapes and killings of a community that was the first frontline victims of terrorism. We refuse to be used as posters for agendas. @M_Lekhi

