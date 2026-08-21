भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मीना कुमारी की पर्सनल लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं थी। साल 1952 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्ममेकर, लेखक और शायर कमाल अमरोही के साथ शादी कर ली थी। विक्की ललवानी के साथ उनके बेटे ताजदार अमरोही ने मीना कुमारी की कमजोरी के बारे में बताया। ताजदार ने मीना से जुड़ा एक किस्सा साझा करते हुए बताते हैं कि वह उनसे काफी लगाव रखती थीं।

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उन्होंने कहा कि मीना कुमारी को अपनी खूबसूरती बेहद प्यारी थी और वह अपनी तारीफ सुनने के लिए काफी आतुर रहती थीं। उनकी खूबसूरती के चर्चें काफी कम उम्र में ही फिल्मी दुनिया में होने लगे थे।

मीना कुमारी की सबसे बड़ी कमजोरी

कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही ने विक्की ललवानी से मीना कुमारी और अपने पिता के रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मीना कुमारी को अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह जो भी करती थीं, उन्हें उसके लिए तारीफ चाहिए होती थी और यहीं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उनकी तारीफ करके उन्हें आसानी से मनाया जा सकता था।

मीना कुमारी के पिता को नामंजूर थी उनकी शादी

ताजदार बताते हैं कि “1952 में उनके पिता और मीना कुमारी ने गुपचुप शादी कर ली थी। ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी। जब मीना कुमारी के पिता को ये बात पता चली तो वह काफी गुस्सा हुए थे क्योंकि मीना कुमारी उस समय सिर्फ 18 साल की थीं और पिता जी 33 साल के थे।”

उन्होंने दोनों के उम्र के फर्क के बारे में बात करते हुए कहा कि “ना जाने क्यों लोगों को ये फासला काफी ज्यादा लगता है जबकि ऐसा नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी।” उन्होंने इसके लिए दिलीप कुमार और सायरा बानो का भी उदाहरण दिया।

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मीना कुमारी ने सौतेले बेटे को वापस जाने नहीं दिया

उन्होंने कहा कि वह मीना कुमारी को छोटी अम्मी कहकर बुलाते थे, उनकी मां ने उन्हें सिखाया था कि वह मीना कुमारी को भी उतनी ही इज्जत दें जितनी वो उनकी करते हैं। उन्होंने कहा कि ‘मीना कुमारी उनके पिता के साथ अलग रहती थी एक बार जब वह उनसे मिलने गए तो उन्होंने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया और उन्हें वहां से वापस भी नहीं जाने दिया।’

ताजदार ने बताया कि वो जाना चाहते थे लेकिन मीना कुमारी ने उनसे कहा कि ‘उनकी अम्मी के पास उनके और बच्चें हैं तो तुम मेरे साथ ही रहो।’

मीना कुमारी की मुश्किल भरी जिंदगी

मीना कुमारी ने काफी कम उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। 6 साल की उम्र से फिल्म ‘लेदरफेस’ में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, 13 साल की उम्र में फिल्म ‘बच्चों का खेल’ में बतौर मुख्य अभिनेत्री वह नजर आई थीं। उन्होंने 18 साल की उम्र में कमाल अमरोही से गुपचुप शादी कर ली थी। मीना कुमारी ने अपनी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे और अंत में काफी कम उम्र में वह इस दुनिया को अलविदा कह कर चली गईं।