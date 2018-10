#Me Too कैंपेन के तहत अब तक कई बड़ी हस्तियों पर महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। अब #Me Too कैंपेन का असर भी दिखने लगा है। मशहूर अभिनतेा दलीप ताहिल ने एक फिल्म में रेप का सीन करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में निर्माताओं के कहने पर वो इस सीन के लिए राजी तो हो गए लेकिन उन्होंने इस सीन के लिए अभिनेत्री से नो ऑबजेक्शन का लेटर भी लिखवाया। दरअसल अभिनेता दलीप ताहिल निर्देशक सुधीर मिश्रा के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। निर्देशक ने दलीप ताहिल को जब यह बतलाया कि इस फिल्म के स्क्रिप्ट में रेप का सीन है तो दलीप ने इस सीन को शूट करने से इनकार कर दिया।

निर्देशक ने दलीप को बतलाया कि प्रोजेक्ट के लिए इस सीन को फिल्माना बेहद जरूरी है। काफी समझाने के बाद अभिनेता दलीप ताहिल ने निर्देशक की बात तो मान ली लेकिन उन्होंने इस सीन के लिए अपनी एक शर्त भी रख दी। दलीप ने निर्माताओं के सामने शर्त रखी की शूटिंग के पहले और शूटिंग के बाद आप इस सीन को करने वाली महिला कलाकार से एक लेटर लिखवा लें कि उन्हें रेप सीन करते समय किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। दलीप के कहने पर शूटिंग खत्म होने के बाद महिला कलाकार से इससे संबंधित एक लेटर लिखवाया गया।

इतना ही नहीं जानकारी के मुताबिक दलीप के ही कहने पर फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद फिल्म निर्माताओं ने महिला कलाकार का एक वीडियो इंटरव्यू भी शूट किया जिसमें महिला कलाकार ने बताया कि इस सीन की शूटिंग के दौरान उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और वो अपनी सुरक्षा तथा सम्मान को लेकर संतुष्ट हैं। बहरहाल आपको बता दें कि इससे पहले #Me Too कैंपेन के तहत जब एक महिला ने मशहूर डायरेक्टर साजिद खान पर यौन अपराध के आरोप लगाए थें तो उस वक्त अभिनेता अक्षय कुमार ने खुद को साजिद की फिल्म ‘हाउसफुल 4’ की शूटिंग से अलग कर लिया था। इतना ही नहीं अभिनेता आमिर खान ने भी एक जाने-माने निर्देशक की फिल्म छोड़ दी है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App