बॉलीवुड में इन दिनों मीटू मूवमेंट की हवा चल रही है। इसके चलते कई महिलाएं खुलकर सामने आई हैं। ऐसे में इन महिलाओं ने नामी लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तनुश्री-नाना मामले के बाद ‘तारा’ राइटर विनता नंदा ने एक्टर आलोक नाथ पर रेप के आरोप लगाए थे। ऐसे में अब आलोक नाथ भी विनता नंदा को जवाब देने के मूड में आ गए हैं। इस बाबत आलोक नाथ ने राइटर प्रोड्यूसर विनता नंदा पर मानहानी का दावा ठोक दिया है। एएनआई के ट्वीट के मुताबिक ‘आलोक नाथ ने राइटर और प्रोड्यूसर के खिलाफ मानहानी का केस फाइल करवाया है। विनता ने एक्टर पर रेप का आरोप लगाया था।’

एक्टर आलोक नाथ पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली राइटर विनता नंदा ने कहा था कि 20 साल पहले उनके साथ जो हुआ, उसके बाद वह पहली बार निडर महसूस कर रही हैं। विनता नंदा ने आलोक नाथ पर 1990 के दशक में उनके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। राइटर ने कहा, “जो हुआ है, उसके बारे में सामने आकर उसे स्वीकार करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। उन्होंने 2003-2005 में भी मेरे आरोपों से इनकार नहीं किया था, जब मैंने मीडिया में इस बारे में कहा और लिखा था। इसलिए वह इस स्थिति में नहीं हैं कि वह मेरे आरोपों को आज भी झुठला सकें। पहली बार इन 20 वर्षो में मैं निडर महसूस कर रही हूं। विनता ‘मी टू’ मूवमेंट पर कहती हैं कि यह बहुत ही प्रेरित करने वाला अभियान है और इसी की वजह से आज मैं अपनी बात सभी के सामने रख पाई हूं।’

#AlokNath has filed a defamation case against writer-producer Vinta Nanda, who had accused him of rape pic.twitter.com/kQUZ9ZTGPg

— ANI (@ANI) October 13, 2018