मीटू मूवमेंट की चर्ची इन दिनों हर तरफ हो रही है, जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री से कई महिलाएं सामने आई हैं और अपने साथ हुए गलत व्यवहार के बारे में खुलकर बता रही हैं। नाना-तनुश्री मामला, विनता नंदा -आलोक नाथ मामले के बाद साजिद खान पर भी कई महिलाओं ने उनपर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। डायरेक्टर साजिद खान पर अब तक तीन महिलाएं गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। वहीं अब चौथी महिला सामने आई है। एक्ट्रेस सिमरन सूरी साजिद पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि साजिद खान ने उन्हें कास्ट करने की आड़ में उनके साथ बदतमीजी की। वहीं डायरेक्टर ने उन्हें घर बुलाकर एक्ट्रेस को कपड़े उतारने के लिए कहा।

सिमरन सूरी कहती हैं, ‘5 साल पहले उस वक्त शायद हाउस फुल रिलीज होने वाली थी। तब साजिद का फोन मेरे पास आया था। उन्होंने कहा था कि वह ‘हिम्मत वाला’ बना रहे हैं। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि मैं इस फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहा हूं। ऐसे में उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि आप आओ मुझसे मिलने। मैं काफी एक्साइटेड थी कि फिल्म के डायरेक्टर साजिद खान ने मुझे खुद फोन कर बुलाया है। जब मैं वहां गई तो वह उनका ऑफिस नहीं था। जूहू में उनका घर था।’

#BREAKING | @SimplySajidK asked me to strip for a role: @29simran tells @shreyadhoundial | #MeTooIndia pic.twitter.com/tX4BKCCbwS

— News18 (@CNNnews18) October 12, 2018