आज हम आपको उस बॉलीवुड अभिनेत्री की कहानी बताने जा रहे हैं, जो 1990 के दशक में अपनी खूबसूरती और अभिनय से सबका दिल जीत गई थी और बाद में गूगल जैसी बड़ी कंपनी की CEO बन गई। हम बात कर रहे हैं मयूरी कांगो की।

मयूरी को असली लोकप्रियता साल 1996 में आई फिल्म ‘पापा कहते हैं’ के गाने ‘घर से निकलते ही…’ से मिली। यह गाना उस दौर का सबसे हिट गाना था और आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। जुगल हंसराज के साथ उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया।

मयूरी के फिल्मी करियर की शुरुआत

मयूरी ने अपना बॉलीवुड डेब्यू साल 1995 में फिल्म ‘नसीम’ से किया, जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रही। इस फिल्म में उनका अभिनय इतना असरदार था कि फिल्मकारों और दर्शकों ने उन्हें तुरंत नोटिस कर लिया। इसके बाद महेश भट्ट ने उन्हें ‘पापा कहते हैं’ में मुख्य भूमिका निभाने का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

इस फिल्म के बाद मयूरी ने अजय देवगन के साथ ‘बेताबी’, महेश बाबू के साथ ‘वासमी’, और बॉबी देओल-रानी मुखर्जी के साथ ‘बादल’ जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी एक्टिंग को हमेशा सराहा गया, भले ही कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट न हों।

टीवी की दुनिया में कदम

मयूरी ने केवल फिल्मों में ही नहीं, बल्कि टीवी पर भी अपनी छवि बनाई। उन्होंने ‘क्या हादसा क्या हकीकत’, ‘करिश्मा – द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी’, ‘कुसुम’ और ‘रंगोली’ जैसे लोकप्रिय शो किए। टीवी पर उनके अभिनय ने दर्शकों के दिल में भी अपनी जगह बना ली।

ग्लैमर से दूर होकर चुनी पढ़ाई की राह

फिल्मी दुनिया की चमक-दमक के बीच मयूरी ने महसूस किया कि उन्हें अपने जीवन में कुछ अलग दिशा की तलाश है। साल 2003 में शादी के बाद वे अमेरिका चली गईं और न्यूयॉर्क के बारूक कॉलेज से मार्केटिंग और फाइनेंस में एमबीए किया। 2007 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट दुनिया में कदम रखा।

कॉर्पोरेट करियर की शुरुआत

मयूरी ने डिजिटल मार्केटिंग कंपनी 360i में एसोसिएट मीडिया मैनेजर के रूप में अपने कॉर्पोरेट करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने Resolution Media में काम किया और फिर Digitas में एसोसिएट डायरेक्टर (मीडिया) का पद संभाला। यहां उन्होंने मीडिया प्लानिंग और डिजिटल रणनीतियों में अपनी विशेषज्ञता दिखाई।

साल 2012 में भारत लौटने के बाद मयूरी ने Zenith में चीफ डिजिटल ऑफिसर की भूमिका निभाई। पांच साल तक इस पद पर रहते हुए उन्होंने कंपनी की डिजिटल रणनीतियों को मजबूत किया। इसके बाद उन्होंने Publicis Group की परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी Performics में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपनी नई ऊँचाइयां छुईं।

बड़ी कंपनियों में नेतृत्व

मयूरी ने अपने कॉर्पोरेट करियर में Google India और LinkedIn जैसी बड़ी कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, डेटा और AI-संचालित समाधानों के क्षेत्र में उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की और कंपनियों की रणनीतियों को नई दिशा दी।

अगस्त 2025 में मयूरी कांगो Publicis Global Delivery की CEO बन गईं। इस पद पर वे भारत डिलीवरी सेंटर की संचालन प्रमुख हैं और ग्लोबल एक्जीक्यूटिव लीडरशिप टीम का हिस्सा भी हैं। उनके नेतृत्व में कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग और मीडिया समाधानों में कई नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए।

मयूरी कांगो का प्रेरक सफर

आईआईटी कानपुर जैसी प्रतिष्ठित संस्था में अध्ययन के बावजूद उन्होंने फिल्मों का करियर चुना।

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म नसीम और हिट फिल्म पापा कहते हैं में अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई।

अमेरिका जाकर एमबीए की डिग्री हासिल की और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखा।

360i, Digitas, Zenith, Publicis Group, Google India जैसी कंपनियों में नेतृत्व पदों पर काम किया।

2025 में CEO बनकर कॉर्पोरेट जगत में अपनी नई पहचान बनाई।

मयूरी कांगो का सफर यह दिखाता है कि जीवन में बदलाव संभव है और नए लक्ष्य की ओर बढ़ना कभी देर नहीं होती।

