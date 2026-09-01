मुंबई आना और बॉलीवुड में करियर बनाना कई लोगों का सपना होता है, लेकिन यह सपना कुछ ही लोगों का पूरा हो पाता है। किसी को जल्दी पहचान मिल जाती है, तो कुछ जिंदगी भर इसके लिए मेहनत करते रहते हैं। अब हम आपको एक ऐसे अभिनेता के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने महज 4 साल की उम्र में ही अपना फिल्मी करियर शुरू कर दिया था। उनका नाम है रवि वलेचा, जिन्हें लोग ‘मास्टर रवि’ के नाम से भी जानते हैं।

‘मास्टर रवि’ अपने समय के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले चाइल्ड एक्टर्स में से एक थे। अभिनय के साथ-साथ उन्होंने कुकिंग के अपने जुनून को आगे बढ़ाया। वहीं, IIH मुंबई से ग्रेजुएशन करने के बाद रवि ने ताज में प्रोफेशनल शेफ के तौर पर काम किया और आखिरकार हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया।

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अब मास्टर रवि कॉर्पोरेट में कर रहे हैं काम

आज वे एक बड़ी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं और साथ ही एक फिल्म इंस्टिट्यूट शुरू करने पर भी काम कर रहे हैं, जहां किफायती दाम पर एक्टिंग सिखाई जाएगी। लेकिन उनके सफर की शुरुआत चार साल के रवि और जाने-माने एक्टर शशि कपूर के बीच हुई एक दिलचस्प बातचीत से हुई थी।

एक्सप्लोर 1 से बात करते हुए रवि ने बताया, “जब मेरे भाई ‘फकीरा’ फिल्म पर काम कर रहे थे, तो मैं उनके साथ सेट पर गया था। सेट पर हर एक्टर और डायरेक्टर के लिए खास कुर्सियां होती थीं। मैं चार साल का था और बेबाक था। मैं एक कुर्सी पर बैठा था, तभी एक आदमी अपने शॉट के बाद मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरी कुर्सी पर बैठे हो। मैंने कहा कि लेकिन मैं बैठा हूं और मैं उठने वाला नहीं हूं।”

इसके आगे रवि ने बताया, “फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम यहां कोई समझौता कर सकते हैं? मैंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। कैसा रहेगा अगर आप कुर्सी पर बैठें और मैं आपकी गोद में बैठूं? वह आदमी कोई और नहीं, बल्कि शशि कपूर थे। उन्हें मेरा कॉन्फिडेंस पसंद आया। फिर उन्होंने डायरेक्टर से मुझे इस फिल्म में कास्ट करने के लिए कहा।”

इस तरह रवि वलेचा ने ‘फकीरा’ फिल्म से डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने शबाना आजमी के चार साल के बेटे का रोल निभाया। 1976 में शुरू हुआ यह सफर अगले 14 सालों तक चलता रहा। इस दौरान रवि ने हिंदी, तमिल और तेलुगु समेत नौ भाषाओं और 300 से ज्यादा फ़िल्मों में काम किया।

‘मास्टर रवि’ ने पिया असली शेरनी का दूध

सिर्फ छह साल की उम्र में रवि ने ‘चीता मेरा यार’ फिल्म में काम किया, जिसे के. परवेज ने डायरेक्ट किया था और जिसमें विनोद खन्ना, अमजद खान और नीतू सिंह थे। रवि ने एक राजकुमार का रोल निभाया था जिसे किडनैप कर लिया जाता है, वह भाग निकलता है और आखिर में जंगल में पहुंच जाता है। दुर्भाग्य से यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन फिल्म का एक सीन आज भी रवि को याद है।

रवि ने द हिलारी टाइम्स को बताया, “फिल्ममेकर के. परवेज विनोद खन्ना, अमजद खान और नीतू सिंह के साथ एक फिल्म बना रहे थे। मैं भी इस फिल्म का हिस्सा था और इसमें मैंने एक राजकुमार का किरदार निभाया था। फिल्म में एक सीन था, जिसमें एक शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। बच्चा रेंगते हुए वहां पहुंचता है और उसे भी शेरनी दूध पिलाती है। यह असली सीन था, जिसमें असली शेरनी और उसके बच्चे थे। मैंने सच में शेरनी का दूध पिया है।”

रवि एक टेक में पूरा कर लेते थे सीन

रवि वलेचा ने आगे चलकर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में उनके बचपन का किरदार निभाने के लिए मशहूर हुए, जिसके बाद उन्हें ‘जूनियर अमिताभ बच्चन’ का निकनेम मिला। उनकी लोकप्रियता से उन्हें एक शानदार करियर मिला। 1980 के दशक में बाल कलाकार के तौर पर अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में रवि को कथित तौर पर एक दिन के 3,000 से 3,500 रुपये मिलते थे।

महंगाई के हिसाब से आज यह रकम करीब 75,000 से 90,000 रुपये के बराबर होगी। लेकिन रवि मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी खासियत एक ही टेक में सीन पूरा कर देना था। ‘मास्टर रवि’ ने इंडस्ट्री में 14 साल बिताने के बाद आखिरकार एक्टिंग से दूरी बना ली। लेकिन उनके मुताबिक यह अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक प्लान के तहत लिया गया ब्रेक था।

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