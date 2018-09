दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में स्थित वृंदावन फिल्म स्टूडियो में बीते गुरूवार को भीषण आग लग गई। इस वजह से स्टूडियो को बहुत नुकसान पहुंचा है। आग के कारण फाइबर का बना विशाल सेट जलकर राख हो गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई है।

बता दें कि अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि आग कैसे लगी। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि स्टूडियो को कुछ ही मिनटों में अपनी चपेट में ले लिया था। देर रात तक कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।

Fire broke out at a studio in Valsad's Umbergaon. 4 fire tenders present at the spot. no casualties reported. #Gujarat pic.twitter.com/qvF7Odc9ri

— ANI (@ANI) September 20, 2018