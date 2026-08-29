सिंगर अंकित बालियान की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर अंकित बालियान 005 नाम के फर्जी अकाउंट से हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है। मासूम शर्मा अपने गाने ‘एक खटोला जेल के भीतर’ के लिए काफी मशहूर हैं और कई फमस गानें बना चुके हैं।

धमकी भरे इस इस वीडियो ने पुलिस की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। इस वीडियो में मशहूर गायक मासूम शर्मा की हत्या करने की धमकी दी जा रही है। शख्स का कहना है कि अंकित को गोली मारने के बाद अगला नंबर मासूम शर्मा का है।

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मासूम शर्मा के लिए धमकी भरा वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस और एसटीएफ ने इस बारे में जांच शुरू कर दी है। अभी तक की जांच में पाया गया कि ये एक फेक अकाउंट है, लेकिन ये अकाउंट किसने बनाया, किस फोन में एक्टिव है और इसके पीछे कौन है, इस बारे में अभी जांच चल रही है।

सिंगर मासूम शर्मा ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें भी अपने नए गाने तत्वदर्शी के लिए धमकी मिल रही है। अपने इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में मासूम शर्मा ने पहले अंकित बालियान की मौत पर दुख जताया और उनके लिए इंसाफ की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि ‘अंकित के साथ मेरा अच्छा रिश्ता था, उसने मेरे कई गानों में आवाज दी साथ में बतौर मॉडल भी रहे लेकिन उनकी मौत ने काफी हैरान कर दिया है।’ उन्होंने सरकार से मदद मांगते हुए जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने की मांग की।

अपने वीडियो में आगे मासूम शर्मा ने कहा कि ‘उन्होंने दो दिन पहले एक गाना रिलीज किया जिसका नाम तत्वदर्शी है, उस गाने के लिए भी उन्हें लगातार धमकी मिल रही है। ये गाना पाखंडी बाबाओं पर आधारित है।’ सिंगर का कहना है कि ‘जब तक समाज से ये बुराइंया खत्म नहीं होगी वह इस तरह के सामाजिक गाने बनाते रहेंगे।’ उन्होंने बिना किसी का नाम लिए बाबा के लिए कहा – ‘इनको तमाचे लगने चाहिए, धर्मविरोधी काम करोगे तो इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए।’

मासूम शर्मा कहते हैं कि ‘बतौर कलाकार उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने काम से इस तरह के मुद्दों को उठाए। उन्होंने कोई भी गाना किसी भी बाबा को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया लेकिन फिर भी खुद को भगवान बताने वाला एक बाबा है जिसके चेलों को इस गाने से काफी दिक्कत हो रही है और वह लोग लगातार उस गाने को हटाने की मांग कर रहे हैं।’

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मासूम शर्मा कहते है कि ‘अगर आपको लगता है कि उस गाने में बोली गई बातें आपके लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वैसे हैं इसलिए आपको बुरा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके गुरू जी को कुछ कह दिया है तो इसका मतलब आपके गुरू जी ने वो काम किए हैं, वो कहीं ना कहीं उन चीजों से जुड़ा हुआ है। सीधी बात है हमने किसी का नाम नहीं लिया।’

मासूम शर्मा ने बताया कि ‘ये एक अकेला गाना नहीं हैं बल्कि ये पूरी एल्बम है। इसके अभी 4 गानें और आने बाकी हैं। हमारा देश सनातनी सभ्यता का देश है औऱ सनातन के विरुद्ध जो चीजें आएंगी हम उसके खिलाफ बोलेंगे, ये करना हमारा फर्ज है, हम जब तक जिंदा है तब तक बोलेंगे।’