3 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो, जिसमें वह छात्रों और Gen Z से परीक्षा विवाद और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई को लेकर बात कर रहे थे, फेसबुक से करीब 5–6 घंटे के लिए हट गया था। बाद में मेटा ने इसे तकनीकी/अनजाने में हुई गलती बताया और वीडियो को दोबारा बहाल कर दिया। कंपनी ने इस गलती के लिए माफी भी मांगी।

मेटा के ग्लोबल अफेयर्स प्रमुख जोएल कैपलन ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर दोबारा माफी मांगते हुए कहा कि यह तकनीकी गलती थी और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए कंपनी अपने आंतरिक सिस्टम को मजबूत कर रही है।

इसे लेकर सरकार ने मेटा के सामने कई अन्य मुद्दे उठाए, जिनमें चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज से जुड़े विज्ञापन, व्हाट्सऐप यूजरनेम और लंबित यूजर शिकायतें शामिल थीं। अब कंगना ने इस सब को लेकर रिएक्शन दिया है।

VIDEO | Monsoon Session: As Meta apologises for removing PM Modi's Facebook post, BJP MP Kangana Ranaut (@KanganaTeam) says, "I also belong to the same committee, Nishikant Dubey, our chairman took a very strong stand, and asked for apology, along with that, we also expressed… pic.twitter.com/TBdLtcqG0p — Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2026

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मानसून सत्र के बाद कंगना ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “हम, मैं भी सेम कमेटी को जो है वो बिलोंग करती हूं हम लोगों ने ही जो है निशिकांत जी जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग स्टैंड लिया और माफी मांगने के लिए कहा था और उसके साथ ही हमारे हमने ये भी चिंता जताई थी कि एंटीनेशनल को जो जिस तरह से प्रोपोगेट किया जाता ह जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को जिस तरह से खतरा होता जा रहा है इन आतंकी शक्तियों से उससे भी हमें जो है राहत मिलने की ऐसी अपेक्षा हम करते हैं।”

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दरअसल संसदीय आईटी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाए जाने के मामले में मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग को व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी चाहिए। समिति के कई सदस्यों ने इस घटना में जिम्मेदारी तय कर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

कंगना रनौत इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने नीट पेपर लीक को लेकर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान के वीडियो पर टिप्पणी की। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कह दिया, जिसके लिए उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…