Marjaavaan Box Office Collection Day 4, Bala, Motichoor Chaknachoor Box Office Collection: रितेश देशमुख, सिद्धार्थ मल्होत्रा और तारा सुतारिया की फिल्म मरजावां दर्शकों को अच्छी लग रही है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस काफी मजेदार हैं जिसे देखने के लिए फैंस सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुकाबले में अभी बी जमकर खड़ी है आयुष्मान खुराना की ‘बाला’। 7 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म Bala अभी तक थिएटर्स में जम कर बैठी है। फिल्म बाला को लेकर जितनी उम्मीदें थीं ये फिल्म उससे भी बहुत अच्छा करके दिखा रही है।

इसी के साथ ही आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला अब 100 करोड़ के क्लब में जाने के लिए एक दम तैयार है। तो वहीं रितेश देशमुख और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ने अब तक 28 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। लंबे समय से टिकी बाला अब मरजावां पर हावी होती दिख रही है। मरजावां ने शुक्रवार को कमाए थे 7.03 रुपए। शनिवार को कमाई हुई 7.21 करोड़ रुपए की रविवार को फिल्म ने कमाए 10.18 करोड़ रुपए। सोमवार को फिल्म का कलेक्शन हुआ 4.15 करोड़ रुपए। कुल कमाई हुई 28.57 करोड़ रुपए।

#Marjaavaan has smooth sailing on Day 4… Mass circuits remain rock-steady, keeping the total healthy… Ditto for multiplexes beyond metros… Fri 7.03 cr, Sat 7.21 cr, Sun 10.18 cr, Mon 4.15 cr. Total: ₹ 28.57 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 19, 2019