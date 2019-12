Mardaani 2, The Body, Jumanji Box Office Collection: दिसंबर के महीने में एक से एक जबरदस्त फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 2’ के अलावा Dwayne Johnson और निक जोनस की हॉलीवुड मूवी Jumanji: The Next Levelऔर इमरान हाशमी की ‘द बॉडी’ रिलीज हुई है। दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में ये फिल्में सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन भी कर रही हैं।

रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 2 ने ओपनिंग वीकेंड में कमाल का प्रदर्शन किया है।अब तक फिल्म ने देश में टोटल 14.46 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसी के साथ ही रानी मुखर्जी ने खुद अपनी ही फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। साल 2014 में फिल्म मर्दानी ने वीकेंड में कमाए 14.46 करोड़ रुपए। साल 2018 में रानी की हिचकी ने तीन दिन में कमाए थे 15.35 करोड़ रुपए। वहीं साल 2019 में आई Mardaani 2 ने कमाए 18.15 करोड़ रुपए। यानी रानी ने लगातार 3 सालों में बेहतरीन करके दिखाया है।

इधर, इंटरनेशनल मार्किट में भी फिल्म अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। यूएस कैनेडा में फिल्म ने 184 हजार डॉलर की कमाई की है। यूएईऔर GCC में 420 हजार डॉलर की कमाई हुई। यूके में फिल्म ने 50 हजार डॉलर कमाई की। ROW में 166 हजार डॉलर की कमाई हुई।

निक जोनस और Dwayne Johnson की हॉलीवुड फिल्म जुमांजी भी फैंस को बहुत अट्रैक्ट कर रही है। साल 2017 में आई फिल्म जुमांजी का सीक्वेल Jumanji: The Next Level ने अब तक टोटल 26 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। बॉक्स ऑफिस पर तेजी से पैसे बटोर रही फिल्म इंडियन मार्किट में भी अच्छा बिजनेस कर रही है। इंडियनु बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले तीन दिन में 24.65 करोड़ रुपए कमा लिए थे। वहीं सोमवार को फिल्म ने कमाए 2 करोड़ रुपए।

इधर 30 करोड़ के बजट में बनी इमरान हाशमी की फिल्म द बॉडी ने ओपनिंग डे पर 50 लाख रुपए कमाए थे। क्या ये फिल्म अपने बजट की रकम को मेकओवर कर पाएगी? इस ओर सबकी नजरें बनी हुई हैं।

वहीं कार्तिक आर्यन की पति पत्नी और वो फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर अच्छे खासे पैसे बटोर रही है। फिल्म ने दूसरे वीक में शुक्रवार को 3.05 करोड़ रुपए कमाए। शनिवार को फिल्म ने कमाए 4.88 करोड़ रुपए। रविवार को फिल्म ने कमाए 5.52 करोड़ रुपए। ऐसे में फिल्म पति पत्नी और वो ने कमाए 69.42 करोड़ रुपए।

