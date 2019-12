Mardaani 2, The Body, Jumanji Box Office Collection: इस हफ्ते एक से बढ़कर एक फिल्में दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमाघरों में आ चुकी है। रानी मुखर्जी की मर्दानी 2, इमरान हाशमी की ‘द बॉडी’ और जुमांजी के बीच कड़ा मुकाबला है।

रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 2 सिनेमाघरों में काफी पसंद की जा रही है। फिल्म ने 2 दिनों के अंदर कमा डाले थे 10 करोड़ 35 लाख रुपए। शुक्रवार को फिल्म ने कमाए 3 करोड़ 80 लाख रुपए। शनिवार यानी दूसरे दिन फिल्म ने कलेक्ट किए 6 करोड़ 55 लाख रुपए। ऐसे में फिल्म ने अब तक टोटल कमाई कर ली है 10.35 करोड़ रुपए। अब तीससेदिन मर्दानी 2 क्या धमाल मचाती है ये जानना काफी दिलचस्प है। इस फिल्म के साथ रिलीज हुई इमरान हाशमी की द बॉडी।

‘द बॉडी’ ने ओपनिंग डे पर 50 लाख रुपए कमाए थे। खबरें हैं कि दूसरे दिन की कमाई मिला कर फिल्म ने 90 लाख रुपए कमा लिएहैं। बता दें, इमरान की फिल्म 30 करोड़ के बजट में बनी है। ऐसे में इमरान की फिल्म भी अच्छी खासी कमाई कर रही है। इसके अलावा हॉलीवुड फिल्म ‘जुमांजी’ (Jumanji) भी थिएटर्स पर आई है। मिस्ट्री से भरी इस फिल्म को भी दर्शक देखना काफी पसंद कर रहे हैं।

‘जुमांजी: द नेक्स्ट लेवल’ (Jumanji) ने शुक्रवार को 1.15 करोड़, शुक्रवार को 5.05 करोड़ और शनिवार को 8.35 करोड़ कमाए। भारत में फिल्म ने सभी वर्जन में अब तक 14.55 करोड़ लपेट लिए हैं। कमाई के मामले में ये फिल्म बाकी सभी फिल्म को पीछे छोड़ती दिख रही हैं।

#Mardaani2 is unstoppable on Day 2… Witnesses fantastic growth, despite stiff competition from new [#Jumanji] + holdover [#PatiPatniAurWoh] titles… Trending better than #Rani’s last two films: #Mardaani and #Hichki… Fri 3.80 cr, Sat 6.55 cr. Total: ₹ 10.35 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 15, 2019