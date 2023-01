बालीवुड के नामी सितारों की कई फिल्मों का इस साल होगा प्रदर्शन

साल 2023 बालीवुड वालों के लिए महत्त्वपूर्ण है।

सलमान खान। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस )।

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram