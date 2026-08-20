पिछले 24 सालों से मनु ऋषि चड्ढा को पर्दे पर देखने वाले दर्शकों के लिए उन्हें परवेज मुशर्रफ के किरदार में देखना बड़ा सरप्राइज है। नेटफ्लिक्स इंडिया की पीरियड वॉर ड्रामा सीरीज ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ में उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और 1999 के कारगिल युद्ध के पीछे अहम भूमिका निभाने वाले मुशर्रफ का किरदार निभाया है। हालांकि, उनके अभिनय के सफर को करीब से देखने वालों के लिए यह बदलाव पूरी तरह चौंकाने वाला नहीं है।

मनु ऋषि ने लंबे समय तक कॉमिक और इम्प्रोवाइजेशन वाले किरदार किए हैं। लेकिन खुद अभिनेता मानते हैं कि लगातार एक जैसे रोल मिलने से वह अभिनय को लेकर ऊबने लगे थे। उनके मुताबिक, हर फिल्म में उनसे मनु ऋषि वाला अंदाज दोहराने और डायलॉग्स को अपने हिसाब से सुधारने की उम्मीद की जाती थी।

उन्होंने कहा, “सबको मुझे इम्प्रोवाइज करने वाला अभिनेता चाहिए था। मैं एक ही फिल्म में लेखक और अभिनेता, दोनों का काम कर रहा था, लेकिन पैसे सिर्फ एक काम के मिलते थे।”

मुशर्रफ का किरदार निभाने के लिए करनी पड़ी मेहनत

मुशर्रफ का किरदार मिलने के बाद मनु ऋषि ने सबसे पहले उनके वीडियो देखे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ बाहरी हावभाव की नकल करना पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी से ‘मंटो’ में उनके किरदार की तैयारी के बारे में बात की और फिर सीरीज के क्रिएटर्स अभिजीत परमार और ओनी सेन के साथ मुशर्रफ के व्यक्तित्व को समझने पर काम किया।

यह भी पढ़ें: ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ पर भड़के आर्मी वेटरन, तिरंगे के अपमान का आरोप लगाकर की बैन की मांग

अभिनेता के लिए सबसे जरूरी था मुशर्रफ के भीतर मौजूद उस इंसान को तलाशना, जो अपनी कही हुई बातों को सच मानता है। वह बताते हैं कि मुशर्रफ को निभाते हुए उन्हें यह समझना था कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा हो, लेकिन उसे खुद अपने झूठ पर पूरा विश्वास हो।

मनु ऋषि के मुताबिक, किरदार को निभाते समय सबसे बड़ी चुनौती अपनी स्वाभाविक ऊर्जा को नियंत्रित करना था। उन्होंने कहा, “मेरे लिए मुशर्रफ को ठहराव के साथ निभाना बहुत जरूरी था। मुझे अपनी आवाज का वॉल्यूम सही रखना था।”

इसी तैयारी के दौरान उन्होंने अपने डायलॉग्स के बीच आने वाले ठहराव को भी अभिनय का हथियार बना लिया। अभिनेता ने बताया, “मैंने महसूस किया कि मुझे हर डायलॉग से पहले थोड़ा रुकना है। मैंने अपने सारे पॉज को हथियार की तरह इस्तेमाल किया।”

यह भी पढ़ें: कौन हैं बीएस धनोआ, ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ में जिमी शेरगिल ने निभाया जिस अफसर का किरदार

विनय पाठक के साथ नहीं मिली इम्प्रोवाइजेशन की आजादी

सीरीज में मनु ऋषि का सामना विनय पाठक के किरदार नवाज शरीफ से होता है। दोनों कलाकार लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं और इम्प्रोवाइजेशन के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में उन्हें सेट पर अपनी मर्जी से बदलाव करने की इजाजत नहीं थी।

मनु ऋषि ने बताया कि दोनों कलाकार इम्प्रोवाइज करना चाहते थे, लेकिन निर्देशक के निर्देशों का पालन करना जरूरी था। कुछ बदलावों की अनुमति थी, लेकिन शूटिंग से पहले, सीन परफॉर्म करते वक्त नहीं।

मनु ऋषि के लिए मुशर्रफ का किरदार सिर्फ एक नई भूमिका नहीं, बल्कि सालों से चले आ रहे उनके स्क्रीन इमेज को तोड़ने का मौका भी है। उनका कहना है कि अब कुछ लोग उन्हें अलग नजर से देखने लगे हैं।