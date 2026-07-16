भोजपुरी सिंगर, एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर चल रहा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी (AAP) का विस्तार है और देश की प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक का समर्थन किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज तिवारी ने कहा, “जब हर तरफ से जनता ने इन्हें हरा दिया, तब ये कभी किसी और मुद्दे के जरिए तो कभी सोनम वांगचुक के नाम पर देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। देश की जनता इन्हें पहचान चुकी है और सही समय पर जवाब देगी।”

केजरीवाल पर साधा निशाना

मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर हिंदू धर्म और सनातन परंपरा के विरोध का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, “केजरीवाल मूलतः हिंदू धर्म, सनातन धर्म और देवी-देवताओं के विरोधी हैं। दिल्ली में उनकी सरकार ने मौलवियों को मानदेय देने का नियम बनाया, लेकिन पुजारियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया। ये लोग चुनावी हिंदू हैं।”

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मथुरा को लेकर भी दी चुनौती

बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल वास्तव में धार्मिक आस्था का सम्मान करते हैं, तो उन्हें भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा को मुक्त कर भव्य मंदिर निर्माण की मांग का समर्थन करना चाहिए।

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बता दें कि बॉलीवुड की तमाम हस्तियां सोनम वांगचुक को लेकर चिंता जता रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह, ओमी वैद्य, जीनम अमान, शबाना आजमी समेत कई एक्टर्स ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार से सोनम वांगचुक की मांगों पर बात करने की अपील की। वहीं अभिनेत्री स्वरा भास्कर और स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा जंतर-मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात कर चुके हैं।