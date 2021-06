कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा फिर से आमने-सामने आ गई है। दरअसल, ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने जरूरत से चार गुणा ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की है। ऑक्सीजन मामले के तूल पकड़ने के बाद सीएम केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर इसपर झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम की बात कर लें? अपने ट्वीट को लेकर सीएम केजरीवाल सुर्खियों में आ गए थे। वहीं हाल ही में भाजपा नेता मनोज तिवारी ने उनके इस ट्वीट का जवाब दिया है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा था, “ऑक्सीजन पर आपका झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें? आइये मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि तीसरी लहर में किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो। दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन की भीषण कमी हुई।”

सीएम केजरीवाल ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, “अब तीसरी लहर में ऐसा ना हो। आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, मिलकर लड़ेंगे तो देश जीतेगा।” उनके इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर ने तो खूब कमेंट किये ही, वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी जवाब देने से पीछे नहीं हटे।

झगड़ा भी आप कर रहे हैं

ड्रामा भी आप का है

झूठ भी आप बोल रहे

प्रेस कॉन्फ़्रेन्स कर headlines छपवा भी आप रहे

hoarding poster और विज्ञापन भी आप का ही है

now you stand exposed Mr CM, so please call a meeting with All MPs of Delhi as I repeat your vision is not taking us anywhere! https://t.co/1l7FbaEedU

— Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) June 26, 2021