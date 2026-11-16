तीन दिनों तक चलने वाला छठ का महापर्व भी खत्म हो गया है। इस दौरान तमाम सेलेब्स छठी मईया की भक्ति में डूबे नजर आए। अभिनेता, गायक और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की छठ पूजा की तमाम वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आईं। उन्होंने दिल्ली के सोनिया घाट पर अपनी पत्नी सुरभि तिवारी पर सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी नजर आईं।

मनोज तिवारी और उनके परिवार के साथ रेखा गुप्ता ने भी छठ पूजा के दूसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। इनकी तस्वरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें वो छठ मनाने वालों की तरह नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाए नजर आ रही हैं।

इसके अलावा मनोज तिवारी और उनकी पत्नी का छठ पूजा के अंतिम दिन सोनिया विहार घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हुए भी वीडियो सामने आया है। जिसमें मनोज तिवारी हाथ में सूप लिए नदी में खड़े हैं। एक वीडियो में वो सूर्य देवता को अर्घ्य देते भी नजर आ रहे हैं।

अक्षरा सिंह ने भी दिया सूर्य को अर्घ्य

अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर छठ पर्व से जुड़े कई वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं। खरना से लेकर छठ पूजा के आखिरी दिन तक अक्षरा ने अपनी तस्वीरों में सबकी झलक दिखाई है। उगते सूरज को अर्घ्य देते हुए अक्षरा ने पीली साड़ी पहने हुए तस्वीरें शेयर कीं और कैप्शन में लिखा, “उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ इस वर्ष का छठ महापर्व संपन्न हुआ अपने पटना में आप सबके साथ छठ मनाने का सुख हर साल मेरे लिए उतना ही खास होता है इस आयोजन में अपना समय, सेवा और स्नेह देने वाले हर व्यक्ति का दिल से आभार। छठी मइया की कृपा हम सभी पर बनी रहे जय छठी मइया! जय छठी मइया!”

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काजल राघवानी ने पहली बार किया छठ का व्रत

काजल राघवानी ने छठ पूजा की वीडियो शेयर की है और फैंस को ये भी बताया है कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार छठ का व्रत किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, “जय छठी मइयां। मैंने जीवन में पहली बार छठ का यह पावन व्रत किया है। मेरा मानना है कि स्वयं छठी मैया ने चाहा है, इसलिए मैं यह कर पाई हूं, वरना यह मेरे लिए संभव नहीं था। जो लोग कहते हैं कि मुझे यह व्रत नहीं करना चाहिए था, मैं उन्हें गलत नहीं कहूंगी, लेकिन शायद छठी मैया ने मुझे अपनी शरण में अपनाया है, तभी आज बिना किसी अड़चन के मेरा यह कठिन व्रत सफल रहा। और,जिन्होंने भी मेरे इस व्रत के लिए प्रार्थना की और मेरा हौसला बढ़ाया, उन सभी का हृदय से धन्यवाद। बस एक ही विनम्र निवेदन है कि मैंने पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से यह व्रत किया है, कृपया इसका मज़ाक न बनाएं और न ही कोई गलत अफवाह फैलाएं। मैंने छठी मैया से सबके सुखी और स्वस्थ जीवन की ही कामना की है, और आजीवन यही करती रहूंगी। जय छठी मैया!”

खेसारी लाल यादव ने पत्नी के साथ मनाया छठ का त्योहार

खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा यादव ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है। जिसमें खेसारी लाल सिर पर दउरा लिए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने घर पर ही घाट बनाया है, जिसमें उनका परिवार पूजा करते नजर आ रहा है।