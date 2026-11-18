भोजपुरी एक्टर और राजनेता मनोज तिवारी और उनकी पत्नी सुरभि तिवारी के साथ हिंदी रिएलिटी शो धमाल विद पति पत्नी और पंगा के सीजन 2 में नजर आ रहे हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें दोनों को दुल्हा-दुल्हन के लुक में देखा गया। जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

मनोज तिवारी ने सिर पर पगड़ी, शेरवानी, जूती पहनी हुई थी और वहीं उनकी पत्नी खूबसूरत लाल रंग की साड़ी, गहने, चुनरी पहने नजर आईं। पैपराजी के सामने उन्होंने जमकर पोज दिए। दोनों की जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही है। उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

शो में होने वाले एक सेगमेंट के लिए सिर्फ मनोज तिवारी को ही नहीं बल्कि शो के बाकी कपल्स को भी शादी के लुक में देखा गया।

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उनके अलावा अर्जुन बिजलानी और उनकी पत्नी, शब्बीर अहलुवालिया और उनकी पत्नी, दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया भी इसी अंदाज में नजर आए।

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इन सभी कपल्स ने पैपराजी के सामने पोज दिए। उनकी शानदार केमिस्ट्री शो के साथ-साथ वहां भी दिखाई दी। इन सभी को इस तरह देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शो में एक जबरदस्त सेगमेंट होने वाला है, जिसके लिए ये सभी इन लुक्स में नजर आए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि शो के आने वाले एपिसोड में दोनों की जोड़ी दर्शकों का किस तरह मनोरंजन करती है।