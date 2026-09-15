गीतकार मनोज मुंतशिर ने सोशल मीडिया पर ‘आदिपुरुष’ फिल्म का ‘राम सिया राम’ गाना शेयर किया है। ये गाना उन्होंने ‘रामायण’ फिल्म के ‘जय जय राम’ रिलीज होने के बाद पोस्ट किया है। जिसके लिए अब उन्हें ट्रोल किया जा रहा है।

रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर ‘रामायण’ का ये पहला गाना है, जिसे रिलीज होते ही दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसे में जब मनोज मुंतशिर ने विवादों में रह चुकी फिल्म ‘आदिपुरुष’ का गाना पोस्ट किया तो सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें जलन हो रही है।

मनोज ने गाने को पोस्ट करते हुए उसके साथ कैप्शन में लिखा, “राम-सिया की करुण कहानी एक है चंदन, एक है पानी।” भले ही मनोज मुंतशिर ने ‘रामायण’ फिल्म के गाने का जिक्र नहीं किया, लेकिन ऐसे समय पर उन्होंने इसे पोस्ट किया कि सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के कयास लगाने लगे।

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एक यूजर ने लिखा, “जलन होती है ये आज पता चल गया।” एक यूजर ने लिखा, “बस गानों की तुलना ही करिए, वहां तक ठीक है। जोश में मूवी से तुलना मत करना वरना तीन साल पहले जो ट्रोलिंग बच गई थी अब वो भी होगी।” इतना ही नहीं एक यूजर ने ‘आदिपुरुष’ के उस डायलॉग का जिक्र भी कर दिया जिसे लेकर मनोज मुंतशिर को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी।

यूजर ने लिखा, “डायलॉग का क्या- कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। सर जितना जल्दी हो सके आदिपुरुष के सदमे से बाहर आ जाओ।” वहीं एक यूजर ने गाने की तारीफ करते हुए लिखा, “बस एक ही चीज है जिसके कारण फिल्म बच गई थी वो थे इसके गाने।” इसके अलावा एक यूजर ने उन्हें ‘रामायण’ के गाने के बाद ‘आदिपुरुष’ के गाने को पोस्ट करने को शर्मनाक बताया।

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‘आदिपुरुष’ को लेकर हुआ था विवाद

बता दें कि प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान स्टारर ‘आदिपुरुष’ जून 2023 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी भी रामायण पर आधारित थी। इस फिल्म से लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म को दर्शकों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। फिल्म के डायलॉग्स और भगवान राम, हनुमान और रावण के किरदारों के चित्रण को लेकर भी सवाल उठे थे।

फिल्म के डायलॉग मनोज मुंतशिर ने लिखे थे। इसी वजह से उन्हें बहुत आलोचना झेलनी पड़ी थी। फिल्म की रिलीज के बाद सुप्रीम कोर्ट में ‘आदिपुरुष’ के CBFC सर्टिफिकेशन को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका भी दाखिल की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। विस्तार में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…