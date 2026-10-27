नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म ‘रामायण’ का नया गाना ‘मंगल रंग’ रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है। गाने के बोल और कंपोजिशन को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। तमाम लोगों का कहना है कि ये भगवान के विवाह का गीत कम कव्वाली ज्यादा लग रहा है। इसी बीच गीतकार मनोज मुंतशिर ने अपनी फिल्म ‘आदिपुरुष’ का एक गाना शेयर कर दिया, जिसके बाद वह खुद सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए।

मनोज के इस पोस्ट की टाइमिंग को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। दरअसल सितंबर में ‘रामायण’ का पहला गाना ‘जय जय राम’ रिलीज हुआ था और इसके तुरंत बाद मनोज मुंतशिर ने एक्स पर ‘आदिपुरुष’ का गाना ‘राम सिया राम’ शेयर किया था। अब ‘रामायण’ का दूसरा गाना ‘मंगल रंग’ रिलीज हुआ है जो भगवान राम और माता सीता की शादी को दर्शाता है। इसके बार फिर मनोज ने अपना गाना शेयर कर दिया है।

मनोज मुंतशिर की पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा कि जब ‘रामायण’ के नए गाने की आलोचना हो रही थी, तब मनोज ने ‘आदिपुरुष’ का गाना शेयर किया। यूजर ने इसे फिल्म के संगीत को फिर से चर्चा में लाने की कोशिश बताया। वहीं, दूसरे यूजर ने मनोज को ‘आदिपुरुष’ के विवादित डायलॉग याद दिलाते हुए लिखा, “कोई मनोज मुंतशिर को याद दिलाए कि उन्होंने ‘आदिपुरुष’ के डायलॉग लिखे थे।”

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भगवान राम और माता सीता के विवाह का गाना भी किया शेयर

मनोज मुंतशिर ने न केवल ‘आदीपुरुष’ का गाना शेयर किया है। उन्होंने ‘तिलक करो रघुबीर’ गीत भी शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, “भगवान श्रीराम और माता सीता के पावन विवाह पर यह गीत भी सुन लीजिए, फिर आपके मन में जो आए, कमेंट कीजिए। आपका स्वागत है।”

‘आदिपुरुष’ को लेकर हुआ था विवाद

प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की फिल्म ‘आदिपुरुष’ जून 2023 में रिलीज हुई थी। रामायण पर आधारित इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन रिलीज के बाद इसे काफी आलोचना झेलनी पड़ी। फिल्म के डायलॉग्स और भगवान राम, हनुमान व रावण के किरदारों के चित्रण पर भी विवाद हुआ था।

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हालांकि अब ‘रामायण’ के ‘मंगल रंग’ की धुन को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि भले ही ‘आदिपुरुष’ फिल्म के डायलॉग खराब थे, लेकिन उसके गाने ‘रामायण’ से बेहतर थे। ऐसे में मनोज मुंतशिर का इन गानों को शेयर करने पर सवाल उठ रहे हैं।