गीतकार मनोज मुंतशिर इन दिनों एक्स पर ‘आदिपुरुष’ के गीत शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने उनका एक पैटर्न पकड़ा है, जैसे ही ‘रामायण’ का गीत रिलीज होता है मनोज मुंतशिर भी ‘आदिपुरुष’ का गाना एक्स पर शेयर करते हैं। अब उन्होंने इस बात के जिक्र पर जवाब देते हुए कटाक्ष किया है। उन्होंने जो लिखा है उसे रणबीर कपूर स्टारर से जोड़ा जा रहा है।

उन्होंने भारत समाचार का एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा है, “रामायण में कव्वाली? ‘मंगल रंग’ से आगे बढ़ें!” रणबीर कपूर के ‘रामायण’ विवाह गीत को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा; त्रेता युग में कव्वाली-सूफ़ी संगीत पर उठे सवाल। क्या दोहराया जा रहा है मनोज मुंतशिर का स्टंट? त्रेता युग में कव्वाली कब से अस्तित्व में थी?”

मनोज मुंतशिर का जवाब

इस पोस्ट को शेयर करते हुए मनोज मुंतशिर ने लिखा, “मनोज मुंतशिर वाला कारनामा? मेरे भाई काश रामायण के गीतों में मेरा वाला कारनामा दोहराया जाता। आदिपुरुष बहुत खराब फिल्म थी, संवाद और भी खराब थे, लेकिन गीत तो देश का बच्चा-बच्चा गाता है। कभी जाइए श्री अयोध्या पूरी, गली-गली में आदिपुरुष के ही गीत बज रहे होते हैं।”

उन्होंने आगे लिखा, “गलती मुझसे हुई, मैंने उसके लिए अनगिनत बार रामभक्तों से क्षमा मांगी और क्षमा मिली भी, लेकिन गीतों को चैलेंज मत करिए। उनमें श्रद्धा, समर्पण और कवित्त की कोइ कमी नहीं थी। न मैंने राम के लिए नर्सरी राइम्स लिखी न कव्वालियां। आगे लोग समझदार हैं, जानते हैं कौन कितने पानी के है। जय श्री राम।”

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‘रामायण’ के ‘मंगल रंग’ को लेकर लोगों की राय

25 अक्तूबर की सुबह ‘रामयाण’ का ‘मंगल रंग’ गाना रिलीज किया गया था। इस गीत में भगवान राम और माता सीता के विवाह को दिखाया गया है। मगर गाना रिलीज होते ही इसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग रिएक्शन सामने आने लगे। कुछ लोगों ने इसे रॉकस्टार के ‘कुन फाया कुन’ गाने की धुन पर बताया। वहीं तमाम लोगों ने इसकी तुलना कव्वाली से की।

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मनोज मुंतशिर ने भी शेयर किया भगवान राम-माता सीता की शादी का गीत

एक तरफ ‘रामायण’ का ये गाना आया, दूसरी तरफ मनोज मुंतशिर ने पहले ‘आदिपुरुष’ का ‘तू है शीतल धारा’ शेयर कर दिया। इससे पहले जब ‘रामायण’ का पहला गाना ‘जय जय राम’ रिलीज हुआ, तब भी मनोज मुंतशिर ने ‘राम सिया राम’ शेयर किया था। तब भी सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया था और अब भी उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…