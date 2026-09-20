गीतकार और कवि मनोज मुंतशिर एक बार फिर अपने बयान के चलते चर्चा में आ गए हैं। बॉलीवुड में होने वाले कथित भेदभाव को लेकर गीतकार एक बार फिर खुलकर बात करते नजर आए हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ‘लेफ्टिस्ट’ बताते हुए इसके काम करने के तरीके और कंटेंट पर सवाल उठाए हैं।

एक खास मजहब को मिलती है अहमियत

एबीपी के साथ दिए इंटरव्यू में मनोज मुंतशिर ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत से ही सनातन और हिंदू धर्म को गलत तरीके से दिखाया जाता रहा है। उनका कहना है कि फिल्मों में एक खास मजहब को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जाती है, जबकि हिंदू धर्म और सनातन से जुड़े पहलुओं को अलग नजरिए से पेश किया जाता है।

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पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बताया लेफ्टिस्ट

मनोज मुंतशिर ने कहा कि “पूरी फिल्म इंडस्ट्री लेफ्टिस्ट है। सनातन को करप्ट और भ्रष्ट दिखाया जाता है और दूसरे वर्ग को बहुत ही सज्जन दिखाया जाता है। मेरे जैसे आदमी को यहां पर सर्वाइव करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।”

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर साधा निशाना

दरअसल ये बात राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर शुरू हुई थी। जहां उन्होंने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘जिन लोगों ने खून की नदियां बहा दीं। सरयू का पानी लाल कर दिया। उनकी तो मैं बात तक नहीं सुनना चाहता। ये सबसे झूठे रामभक्त हैं। और हिंदू समाज इतना जागृत है कि इनके हथकंडों को बहुत अच्छी तरह समझता है।’

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विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं

जानकारी के लिए बता दें कि मनोज मुंतशिर अक्सर अपने इस तरह के विवादित बयानों के लिए चर्चाओं में रहते हैं। हाल ही फिल्म रामायण का पहला गाना रिलीज हुआ था। उसी दौरान गीतकार ने विवादों में रह चुकी फिल्म आदिपुरुष का गाना पोस्ट कर दिया था। जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा था।