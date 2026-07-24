हिंदी सिनेमा में कुछ कलाकार अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी खास पहचान के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे ही एक अभिनेता रहे मनोज कुमार, जिन्हें लोग प्यार से “भारत कुमार” कहते हैं। देशभक्ति पर बनी फिल्मों के कारण उन्होंने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई और उनकी पहचान देशप्रेम से जुड़ गई। लेकिन इस पहचान के पीछे उनकी मेहनत, बंटवारे का दर्द और एक फिल्मी प्रेरणा की दिलचस्प कहानी है।

मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ था। उनका असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। उनका परिवार विभाजन से पहले भारत के उस हिस्से में रहता था, जो बाद में पाकिस्तान में चला गया।

1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन ने उनके परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। दंगों और असुरक्षा के माहौल के बीच उन्हें अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा। परिवार शरणार्थी बनकर दिल्ली पहुंचा और शुरुआती समय बेहद संघर्षपूर्ण रहा। बंटवारे का दर्द उनके मन में गहराई से बस गया। यही अनुभव आगे चलकर उनकी फिल्मों में भी दिखाई दिया।

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फिल्मों का सपना और मुंबई का सफर

बचपन से ही उन्हें फिल्में काफी पसंद थीं। एक्टर बनने का सपना लेकर वे मुंबई पहुंचे। जहां उनके बुआ के बेटे और फिल्म निर्देशक लेखराज भाकरी ने उन्हें अभिनय की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मनोज कुमार कॉलेज के दिनों से ही थिएटर से जुड़े थे, जिसके कारण उन्हें एक्टिंग भी आती थी। मुंबई में छोटे-मोटे काम करते रहने के बाद साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म ‘फैशन’ से उन्हें अभिनय करने का मौका मिला। इसके बाद धीरे-धीरे वे हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनाने लगे।

दिलीप कुमार से प्रेरित होकर मनोज कुमार ने बदला था नाम

हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी नाम फिल्मी दुनिया के लिए थोड़ा लंबा था। इसी दौरान वे महान अभिनेता दिलीप कुमार से काफी प्रभावित थे। दिलीप कुमार की एक्टिंग और लोकप्रियता ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपना नाम बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपना स्क्रीन नाम मनोज कुमार रख लिया। यह नाम दिलीप कुमार की फिल्म शबनम में उनके किरदार मनोज से प्रेरित था। यही नाम आगे चलकर भारतीय सिनेमा में एक बड़ी पहचान बन गया।

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देशभक्ति फिल्मों से बने भारत कुमार

मनोज कुमार की असली पहचान 1960 और 1970 के दशक में बनी, जब उन्होंने ऐसी फिल्में कीं जिनमें देश भक्ति वाली फिल्में की। उन्होंने ‘उपकार’ में भारत नाम का किरदार निभाया था। यह फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान बनी। इसमें उन्होंने किसान और सैनिक दोनों की भूमिका के जरिए ‘जय जवान, जय किसान’ के संदेश को लोकप्रिय बनाया। इसके अलावा उन्होंने ‘पूरब और पश्चिम’ की। ये फिल्म भी भारतीय संस्कृति और विदेश में बसे भारतीयों की भावनाओं पर आधारित थी।

उनकी फिल्म ‘रोटी कपड़ा और मकान’ फिल्म सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर आधारित थी। इसके अलावा ‘क्रांति’ फिल्म स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित थी। इन फिल्मों में उनकी भूमिकाओं और विषयों के कारण दर्शकों ने उन्हें भारत कुमार कहना शुरू कर दिया।

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निजी अनुभवों का असर फिल्मों में दिखा

विभाजन के दौरान झेले गए अनुभवों ने मनोज कुमार की सोच को प्रभावित किया। उनकी फिल्मों में देश के प्रति भावनाएं, आम आदमी की परेशानियां और भारतीय संस्कृति की झलक अक्सर दिखाई देती थी। उनका मानना था कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को संदेश देने का माध्यम भी हो सकता है।

सम्मान और विरासत

मनोज कुमार को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले। उन्हें 1992 में पद्म श्री और 2016 में दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।