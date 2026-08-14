भारतीय सिनेमा में ऐसे कई यादगार गीत हैं, जो आजादी की खुशी, देशभक्ति के जज्बे और वीरों की गाथाओं को बखूबी बयां करते हैं। आजादी के 80 साल बाद एक गाना जिसे आज भी सुनते ही हर देशवासी की आंखों में भारतवासी होने का गर्व दिखाई देने लगता है। उसकी धुन कानों तक पहुंचने के साथ ही दिल में उतर जाती है और शब्द भीतर कहीं सोई हुई देशभक्ति को जगा देते हैं।

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ये गीत है फिल्म पूरब और पश्चिम का, जिसका नाम है “है प्रीत जहां की रीत सदा”, जिसे आज भी सुनते ही हर भारतीय के मन में अपने देश के लिए गर्व की भावना उमड़ने लगती है। 1970 में आई फिल्म पूरब और पश्चिम का यह गीत छह दशक के करीब का सफर तय करने के बाद भी अपनी चमक और असर नहीं खो पाया है।

इस गाने में भारत की संस्कृति, खूबसूरती, भाईचारे और उस मिट्टी का बखान है, जो सुनने वाले को भावुक कर देता है। खास बात यह है कि गीत सिर्फ देश की तारीफ नहीं करता, बल्कि भारतीय होने के मायने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का मैसेज भी देता है।

1970 में आया था ये यादगार देशभक्ति गीत

“है प्रीत जहां की रीत सदा” 1970 में रिलीज हुई फिल्म पूरब और पश्चिम का हिस्सा था। फिल्म का निर्देशन और अभिनय मनोज कुमार ने किया था और देशभक्ति को कहानी के केंद्र में रखने के लिए उन्हें खास तौर पर जाना जाता है।

यह गीत उस दौर में आया, जब हिंदी सिनेमा में देशभक्ति के अलावा भारतीय संस्कृति, परंपराओं और अपनी पहचान पर गर्व होने को बढ़ावा दिया जाता था। इस गीत में संगीत कल्याणजी-आनंदजी ने दिया था और बोल इंदीवर ने लिखे थे। गाने को आवाज दी थी सिंगर महेंद्र कपूर ने। महेंद्र कपूर की आवाज मनोज कुमार के चेहरे पर बिल्कुल असली पता चलती थी, जैसे मानो कि मनोज कुमार ही गा रहे हैं।

गीत के शब्दों में बसती है भारत की खूबसूरत तस्वीर

इस गाने की सबसे बड़ी खूबी इसके शब्द हैं। गीतकार इंदीवर ने भारत को केवल एक देश के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम, भाईचारे और संस्कारों की धरती के रूप में पेश किया। ‘भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं’,ये लाइन सुनकर हर भारतवासी इस गाने से खुद को जोड़ लेता है।

ये गीत सुनते हुए भारत की संस्कृति, रिवाज और अलग-अलग धर्मों की खूबसूरत तस्वीर आंखों के सामने उभरने लगती है। अलग-अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं होने के बावजूद एक साथ रहने की भावना इस गीत की आत्मा है। यही वजह है कि दशकों बाद भी इसके बोल लोगों के दिल को छूते हैं।

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मनोज कुमार और देशभक्ति का खास रिश्ता

मनोज कुमार को हिंदी सिनेमा में अक्सर “भारत कुमार” के नाम से याद किया जाता है। देशभक्ति पर आधारित फिल्मों और किरदारों के जरिए उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई।

पूरब और पश्चिम भी इसी सोच का हिस्सा थी। फिल्म में भारत की संस्कृति और पश्चिमी लाइफस्टाइल के बीच का फर्क दिखाते हुए अपनी जड़ों और मूल्यों को समझने का मैसेज दिया गया। ऐसे में “है प्रीत जहाँ की रीत सदा” फिल्म की भावनाओं को और मजबूत करता है।

आज भी क्यों रोंगटे खड़े कर देता है ये गाना?

इस गीत की सबसे खास बात यही है कि वक्त बदल गया, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन इसके जज्बात आज भी उतने ही मजबूत हैं। जब किसी नेशनल फेस्टिवल, स्कूल फंक्शन या देशभक्ति के मौके पर इसकी धुन सुनाई देती है, तो माहौल में एक अलग ही एनर्जी महसूस होने लगती है।

शायद यही वजह है कि 56 साल बाद भी यह गीत सिर्फ एक पुराना फिल्मी गाना नहीं, बल्कि भारतीय गौरव और देशप्रेम की भावनाओं को जगाने वाली एक अमर धुन बन चुका है।