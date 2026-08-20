अनुभव सिन्हा और सुधीर मिश्रा एक नई फिल्म के लिए साथ आए हैं। यह फिल्म भारत की आजादी से जुड़े एक ऐसे दौर की कहानी बताएगी, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। खास बात ये है कि फिल्म में मनोज बाजपेयी महात्मा गांधी का किरदार निभाने वाले हैं।

मनोज बाजपेयी अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। अब उन्हें गांधी के रूप में देखना दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प होगा। फिल्म में गांधी के जीवन के एक ऐसे हिस्से को दिखाया जाएगा, जो आम लोगों के बीच ज्यादा मशहूर नहीं है।

अनुभव सिन्हा और सुधीर मिश्रा इस कहानी को अपने अंदाज में पर्दे पर पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म को लेकर मनोज बाजपेयी का गांधी के रूप में नजर आना सबसे बड़ी खासियतों में से एक है।

सुधीर मिश्रा के मुताबिक, फिल्म महात्मा गांधी के जीवन के उन 21 दिनों की कहानी बताएगी, जब देश आजादी के बेहद करीब था। स समय दिल्ली सत्ता का बड़ा केंद्र बन रही थी। इसी बीच गांधी ने दिल्ली से दूर जाने का फैसला किया। हालांकि, उनका यह फैसला हार मानने या पीछे हटने जैसा नहीं था। वह खुद को और अपने विचारों को एक नए तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे।

फिल्म इसी फैसले के पीछे की कहानी बताएगी। इसमें गांधी के मन में चल रही भावनाओं, उनकी परिस्थितियों और उस समय की उनकी निजी यात्रा को दिखाया जाएगा। यानी कहानी सिर्फ इतिहास में दर्ज घटनाओं तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह समझने की कोशिश करेगी कि गांधी ने वह फैसला आखिर क्यों लिया।

यह भी पढ़ें: ‘एक्टिंग छोड़ना चाहता हूं’, मनोज बाजपेयी ने कही अपने मन की बात, बताया क्यों आता है इंडस्ट्री छोड़ने का ख्याल

अनुभव सिन्हा और सुधीर मिश्रा पहली बार साथ

इस फिल्म के जरिए अनुभव सिन्हा और सुधीर मिश्रा पहली बार एक बड़े प्रोजेक्ट में साथ काम कर रहे हैं। दोनों ही सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं।

अनुभव सिन्हा ने ‘मुल्क’, ‘आर्टिकल 15’ और ‘थप्पड़’ जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। वह अपनी प्रोडक्शन कंपनी बेनारस मीडिया वर्क्स के जरिए इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे।

यह भी पढ़ें: जब स्टेज पर नवाज़ुद्दीन बने थे पेड़, लोग कहने लगे थे पनौती, मनोज बाजपेयी ने सुनाया किस्सा

वहीं, सुधीर मिश्रा हिंदी सिनेमा में करीब 40 साल का सफर पूरा करने जा रहे हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, धारावी और इस रात की सुबह नहीं उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल हैं। उन्हें अपने काम के लिए तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

फिल्म का निर्माण अनुभव सिन्हा और नरेंद्र हिरावत करेंगे। यह बेनारस मीडिया वर्क्स की प्रस्तुति होगी, जबकि एनएच स्टूडियोज इसे पेश करेगा।