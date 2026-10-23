एक्टर मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी फिल्म ‘गजब रात’ के लिए सुर्खियों में हैं। फिल्म से जुड़ी बातचीत में एक्टर ने अपने एक इंटरव्यू में इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर बात की है। मनोज बाजपेयी का कहना है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों को एक ही तरह के रोल में बांध दिया जाता है, जिससे उनका टैलेंट पूरी तरह सामने नहीं आ पाता।

उन्होंने ये भी कहा कि सेट पर कई बार कलाकारों को इस तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे उनकी कोई अहमियत ही न हो। इस वजह से कई टैलेंटेड एक्टर्स को सही मौके नहीं मिलते और उनके करियर पर असर पड़ता है।

जूम से बात करते हुए मनोज बाजपेयी ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि अब तक उनके टैलेंट का सिर्फ 25 प्रतिशत ही इस्तेमाल हो पाया है। उन्होंने कहा, ‘इस इंडस्ट्री में कलाकारों को एक ही तरह के रोल में बांध देना बहुत बड़ी समस्या है। इसी वजह से हमने कई टैलेंटेड कलाकारों का करियर बर्बाद होते देखा है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि इस इंडस्ट्री की यही सबसे खराब बात है।’

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टैलेंटेड लोग इंडस्ट्री से गायब

मनोज बाजपेयी ने आगे कहा, ‘यहां अच्छे कलाकारों को न तो ढंग के रोल मिलते हैं और न ही सेट पर उन्हें वह इज्जत और ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके वे हकदार हैं। कई ऐसे टैलेंटेड लोग थे, जो बिना कोई पहचान बनाए ही धीरे-धीरे इस इंडस्ट्री से गायब हो गए। दुख की बात है कि जिन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए था, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और उनका टैलेंट यूं ही खत्म हो गया।’

मनोज बाजपेयी अपने काम से नाखुश

एक्टर ने कहा, ‘मैं हमेशा से मानता आया हूं कि मेरी एक्टिंग क्षमता क सिर्फ 25 प्रतिशत ही अब तक इस्तेमाल हुआ है। मेरे अंदर अभी भी बहुत कुछ है जो मैं अपनी एक्टिंग के जरिए दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। लेकिन शायद यह एक एक्टर का लालच नहीं, बल्कि कुछ और बेहतर करने की उसकी भूख है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे अंदर आज भी वही जुनून, वही जज्बा और कुछ नया कर दिखाने की आग जल रही है।’

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फिल्म ‘गजब रात’

इन दिनों मनोज बाजपेयी अपनी फिल्म ‘गजब रात’ के प्रमोशन में जुटे हैं। यह फिल्म 23 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। फिल्म एक ही रात की कहानी पर आधारित है। फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय, दिव्या दत्ता, कीकू शारदा और नुसरत भरूचा भी नजर आएंगे।