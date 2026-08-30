स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का नया एपिसोड रिलीज गया है और इसके साथ ही एक बार फिर कॉमेडियन की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। दरअसल, अपने शो के लेटेस्ट एपिसोड में उन्होंने बतौर पैनलिस्ट आईं शेरोन वर्मा के साथ काफी मजाक किया। इस दौरान दोनों ने बिहार और कश्मीर से जुड़ा मजाक भी किया। इस पर अब मनोज बाजपेयी ने अपना रिएक्शन दिया है।

मुझे कोई दिक्कत नहीं: मनोज बाजपेयी

जब आईएएनस ने शो में हुई उस घटना के बारे में अभिनेता से पूछा, तो मनोज ने कहा कि उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते इरादा बुरा न हो। उन्होंने ​​कहा, “अगर यह सब मजाक में हो रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमें खुद पर और एक-दूसरे पर हंसना सीखना चाहिए और बिना बुरा माने या नाराज हुए ऐसा करना चाहिए। हमें यही सीखना चाहिए।”

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अभिनेता ने आगे कहा, “हमारे अंदर खुद को लेकर मजाक करने की समझ होनी चाहिए, लेकिन साथ ही सम्मान भी होना चाहिए। न सिर्फ अपने लिए, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी जिसके साथ हम बैठे हैं और जहां से वह व्यक्ति आया है। यह बहुत जरूरी है। अगर दो लोग एक-दूसरे के साथ सहज होते हैं, तो वे हमेशा एक-दूसरे पर हंसते हैं।”

अभिनेता ने सुनाया खुद से जुड़ा किस्सा

इसके बाद मनोज बाजपेयी ने दिल्ली में अपने शुरुआती दिनों का एक निजी अनुभव शेयर किया, जब एक बस ड्राइवर ने उन्हें बुरी तरह डांटा था। उन्होंने कहा, “जब मैं दिल्ली में था, तब मैं 18 साल का था और पहली बार बस में आगे के दरवाजे से चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसलिए, मुझे शहर के नियम नहीं पता थे। ड्राइवर ने मुझे देखा और चिल्लाया, ‘अरे बिहारी, पीछे के दरवाजे से चढ़ो’।

उसे पता नहीं था कि मैं बिहार से हूं, लेकिन असल में मैं बिहार से ही हूं। इसलिए, उसके लिए ऐसी बेवकूफी भरी गलती करने वाला हर व्यक्ति बिहार से ही होता था। मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि एक तो, उसकी बात सही थी कि मैं बिहार से हूं। दूसरा, मैं भी गलत नहीं था क्योंकि मैं शहर में नया था और यहां के तौर-तरीकों से बिल्कुल अनजान था। लेकिन जब मेरी दोस्ती अलग-अलग राज्यों के लोगों से हुई, तो हम एक-दूसरे पर हंसा करते थे।”

उन्होंने आगे कहा, “हमें कभी बुरा नहीं लगा या हम कभी आहत नहीं हुए। लेकिन हां, समस्या तब होती है जब कोई बाहर से आकर आपके लिए या समुदाय के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। तब समस्या होती है। जब तक ऐसा नहीं होता, हमें एक-दूसरे पर और खुद पर हंसने में सक्षम होना चाहिए। यह एक बहुत ही स्वस्थ समाज की निशानी है।”

इस फिल्म में नजर आएंगे मनोज बाजपेयी

काम की बात करें, तो मनोज बाजपेयी अगली बार बेन राखी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘लास्ट मैन इन टॉवर’ में नजर आएंगे। इस फिल्म में बोमन ईरानी और दिव्या दत्ता भी हैं और यह 11 सितंबर, 2026 को रिलीज होगी।

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